Fuerte cruce en Gran hermano: la tucumana Sol rompió en llanto y hay grieta en "Los cuatro fantásticos"

La convivencia dentro de la casa de "Gran Hermano" empieza a pasar factura y la tucumana Solange no fue la excepción a los afectados. En las últimas horas, estalló un fuerte conflicto interno que hizo temblar la alianza del grupo conocido como "Los cuatro fantásticos", conformado por al tucumana, la venezolana Cinzia Francischiello, Emanuel Di Gioia y Eduardo Carreras. Luego de 24 horas de tensión y divisiones, los integrantes decidieron reunirse en la sala de stream para intentar dialogar, pero la charla rápidamente se salió de control.