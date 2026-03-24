Fuerte cruce en Gran hermano: la tucumana Sol rompió en llanto y hay grieta en "Los cuatro fantásticos"

Reclamos por la limpieza, sentimientos a flor de piel y la angustia de Solange Abraham por extrañar a su hija fueron el explosivo de la jornada que amenazó con romper el grupo de "Los cuatro fantásticos" en Gran Hermano. Las tensiones escalaron a niveles insostenibles y el futuro de la participante dentro del reality quedó en duda.
La convivencia dentro de la casa de "Gran Hermano" empieza a pasar factura y la tucumana Solange no fue la excepción a los afectados. En las últimas horas, estalló un fuerte conflicto interno que hizo temblar la alianza del grupo conocido como "Los cuatro fantásticos", conformado por al tucumana, la venezolana Cinzia Francischiello, Emanuel Di Gioia y Eduardo Carreras. Luego de 24 horas de tensión y divisiones, los integrantes decidieron reunirse en la sala de stream para intentar dialogar, pero la charla rápidamente se salió de control.
El futuro de Sol en Gran hermano: ¿siguen unidos "Los cuatro fantásticos"?
La molestia inicial de Cinzia radicó en una supuesta falta de apoyo de sus compañeros en la división de tareas domésticas del hogar. Visiblemente enojada, la participante se quejó de haber tenido que limpiar sola. "Ayer los tres me vieron lavando los platos y se sentaron como espectadores y es una actividad que asumimos con equipo cuatro personas. Aquí nadie tiene brazaleta", dijo.
Frente a este reclamo, la tucumana no aguantó la presión, se quebró en llanto y le respondió a los gritos para aclarar el verdadero motivo de su charla previa con Eduardo y Emanuel. "Estábamos hablando de que yo me quería ir porque extraño a mi hija. Estamos hablando eso, ¿entendés? Estamos hablando eso. No estamos chusmeando pelotu***", se defendió Sol, agresiva y angustiada por su situación personal.
Tras este descargo, Cinzia se disculó con su compañera. A pesar del doloroso momento y de confesar lo mucho que extraña a su hija, Sol llevó tranquilidad a sus seguidores y reafirmó su continuidad en el juego: "Está bien. No me voy a ir y voy a dar lucha hasta el final, pero yo necesito ese apoyo".
Finalmente, la tucumana explicó por qué le costó tanto abrirse y dejó en claro cuál es su punto débil en el reality. "Lo que menos quiero es que se enteren que estas cosas me afectan. Ahí me entra las p**** balas cuando se meten en mi vida. No me gusta exponer a mi familia”, confesó.