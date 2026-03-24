Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Además, pidió a sus pares que respalden su versión de los hechos. “Pido a los concejales que estuvieron presentes y al presidente (Javier) Jantus que no se dejen influenciar y digan exactamente lo que pasó, pero con la verdad. Yo iré a la Justicia porque considero que se está haciendo uso y abuso de la condición de género porque ni siquiera hubo un cruce de palabras. Desde lo que pasó con Álvaro Apud (PRO) hace un año y medio, para mí esta concejal es como que no está”, afirmó. En tono duro, agregó: “Personas malvadas, dañinas, con tono perverso y siniestras se metieron en esta situación y tengo que salir de la mejor manera resguardando mi imagen y mi honor”.