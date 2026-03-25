Emilia Mernes rompió el silencio sobre el conflicto con Tini y María Becerra

La respuesta de apoyo de Duki

El novio y cantante, apoyo la palabra de la artista y publicó en sus redes sociales el cariño que le tiene: “Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”.