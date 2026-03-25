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Emilia Mernes rompió el silencio sobre el conflicto con Tini y María Becerra

La cantante denunció la circulación de versiones falsas, agresiones y acusaciones en su contra.

Tini Stoessel, Emilia Mernes y Nicki Nicole Tini Stoessel, Emilia Mernes y Nicki Nicole
Hace 12 Min

 La cantante Emilia Mernes denunció la circulación de versiones falsas, agresiones y acusaciones en su contra por el escándalo entre ella y Tini junto a María Becerra, que escatimaron su contacto en las redes sociales, durante los últimos días.

En una historia de Instagram, la artista expresó: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”.

En el mismo mensaje, explicó que en un primer momento eligió no responder: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”.

Además, se refirió al impacto de estos ataques, no solo en ella sino también en otras personas involucradas: “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

Asimismo, Mernes aclaró: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Finalmente, la cantante manifestó: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. por favor basta”.

La respuesta de apoyo de Duki

El novio y cantante, apoyo la palabra de la artista y publicó en sus redes sociales el cariño que le tiene: “Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”.

“Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado”, detalló el artista.

“Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te Amo”, concluyó Duki.

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