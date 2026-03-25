Boca recupera piezas clave: Belmonte y Romero vuelven y Úbeda empieza a armar el equipo

En el caso de Belmonte, el mediocampista había sufrido una lesión muscular grado II en el aductor izquierdo a comienzos de marzo, durante una práctica. Esa molestia lo dejó fuera de varios compromisos clave, entre ellos los partidos frente a San Lorenzo, Unión e Instituto. Su regreso le devuelve al equipo una alternativa de equilibrio en la mitad de la cancha.