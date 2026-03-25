Boca recupera piezas clave: Belmonte y Romero vuelven y Úbeda empieza a armar el equipo

Claudio Úbeda recibió una noticia esperada en medio de un calendario exigente: Boca recuperó a dos futbolistas importantes. Tomás Belmonte y Ángel Romero volvieron a entrenarse a la par del grupo tras superar sus respectivas lesiones y se perfilan como opciones para lo que viene.
En el caso de Belmonte, el mediocampista había sufrido una lesión muscular grado II en el aductor izquierdo a comienzos de marzo, durante una práctica. Esa molestia lo dejó fuera de varios compromisos clave, entre ellos los partidos frente a San Lorenzo, Unión e Instituto. Su regreso le devuelve al equipo una alternativa de equilibrio en la mitad de la cancha.
Por su parte, Romero atravesó un proceso más prolongado. El delantero paraguayo había sido reemplazado a fines de febrero en el duelo de Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy por una aparente sobrecarga, que luego se confirmó como un desgarro. La lesión lo marginó durante seis fechas y ahora, ya recuperado, vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico.
Ambos regresos llegan en un momento estratégico. Boca se prepara para afrontar un mes de abril cargado, con la exigencia de la triple competencia. En ese contexto, la posibilidad de contar con Belmonte y Romero amplía el abanico de variantes para Úbeda, que podrá empezar a definir el equipo con mayor margen.
La idea es que, una vez finalizada la fecha FIFA, los dos futbolistas puedan sumar minutos en los próximos compromisos, especialmente en los duelos frente a Talleres de Córdoba y Universidad Católica, donde el equipo buscará sostener su nivel y resultados.
Sin embargo, no todo es positivo en el panorama físico del plantel. La enfermería de Boca todavía presenta varios nombres importantes. Agustín Marchesín continúa recuperándose de un desgarro, mientras que Edinson Cavani arrastra problemas en la espalda que lo mantienen al margen.
A su vez, Exequiel Zeballos transita la etapa final de su recuperación, y otros tres jugadores -Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios y Milton Giménez- fueron intervenidos quirúrgicamente por diferentes afecciones.
Así, Boca encuentra un pequeño alivio en medio de un contexto complejo. Las vueltas de Belmonte y Romero no solo representan soluciones inmediatas, sino también un paso clave para que Úbeda pueda empezar a consolidar una estructura en un tramo de la temporada donde ya no hay margen para improvisar.