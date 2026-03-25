Pichot apunta a La Bombonera para el Mundial de Rugby 2035: “A ver si Román me la estira un poco”

Así, entre bromas, gestiones y planificación estratégica, Pichot empuja un sueño que excede lo deportivo. La posibilidad de ver a La Bombonera convertida en escenario mundialista de rugby hoy parece lejana, pero refleja la ambición de un proyecto que busca cambiar el mapa del deporte en la región. Porque, más allá de los nombres propios, lo que está en juego es la oportunidad de que Sudamérica se meta definitivamente en la elite de la organización de grandes eventos internacionales.