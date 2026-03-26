“Nüremberg”, la pulseada intelectual entre un criminal y un psiquiatra

El atractivo de la historia inspiró ya en 1961 a “El juicio de Nuremberg”, con Spencer Tracy, Burt Lancaster y Maximilian Schell (ganó el Oscar a mejor actor de reparto), pero cuyo libreto jugó con el proceso en sí, mientras que la nueva película trabaja más en las relaciones entre los personajes. El peso de los hechos cometidos en Europa eclipsaron los juicios de Tokio, donde se analizaron los crímenes de guerra en el escenario oriental de la contienda global. Las sentencias dictadas en ambos procesos constituyeron la base del derecho penal internacional y del delito de genocidio, reconocido a partir de 1948.