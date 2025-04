Triunfa en la capital de la ciencia global y quiere que más tucumanas rompan los límites

Becas, miedo y determinación

"Todo empezó cuando vi un post en LinkedIn sobre Fulbright. Ya tenía los papeles listos porque me habían rechazado para una beca en Dinamarca. Me largué igual, aunque no me veía viviendo en los Estados Unidos. Después gané también la beca de la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias. Y mi universidad me cubrió el 100% de la matrícula”, explica.