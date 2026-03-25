Fin del plan Volver al Trabajo: cómo funcionarán los vouchers y quiénes cobran la última cuota de $78.000

El Gobierno de Javier Milei decidió dar de baja el plan Volver al Trabajo a partir de abril, una medida que impactará en cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país. El programa, que reemplazaba al Potenciar Trabajo, otorgaba $78.000 mensuales a trabajadores informales y su eliminación marca el fin de uno de los esquemas de asistencia directa más extendidos de los últimos años.