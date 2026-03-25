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Fin del plan Volver al Trabajo: cómo funcionarán los vouchers y quiénes cobran la última cuota de $78.000

El Gobierno elimina Volver al Trabajo y reemplaza el pago directo por vouchers de capacitación. Qué pasa con los $78.000 y cómo seguir dentro del sistema.

Fin del plan Volver al Trabajo: cómo funcionarán los vouchers y quiénes cobran la última cuota de $78.000
Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei decidió dar de baja el plan Volver al Trabajo a partir de abril, una medida que impactará en cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país. El programa, que reemplazaba al Potenciar Trabajo, otorgaba $78.000 mensuales a trabajadores informales y su eliminación marca el fin de uno de los esquemas de asistencia directa más extendidos de los últimos años.

La notificación fue enviada por el Ministerio de Capital Humano a través de correo electrónico y la plataforma Mi Argentina. En el mensaje oficial se detalló que el nuevo enfoque dejará atrás los pagos directos y priorizará la formación laboral como eje central de la política social.

Durante abril, los beneficiarios recibirán la última cuota de $78.000, que será acreditada automáticamente por ANSES. A partir de entonces, quienes quieran seguir dentro del sistema deberán incorporarse a un esquema basado en vouchers para capacitación, orientado a mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

El nuevo modelo apunta a que los beneficiarios accedan a cursos y formación en oficios, con una primera etapa piloto que incluye capacitaciones específicas —como pintura en obra— con duración de dos meses y certificación final. Durante esta transición, algunos participantes continuarán cobrando el ingreso mientras se capacitan.

Desde mayo, el acceso a la asistencia estatal quedará condicionado a la participación en estas instancias formativas. Con este cambio, el Gobierno busca reemplazar la ayuda directa por un esquema centrado en la empleabilidad, con el objetivo de reducir la informalidad y facilitar la inserción en el mercado laboral formal.

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