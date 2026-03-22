Baja del programa Volver al Trabajo: organizaciones sociales anuncian un plan de lucha

Organizaciones sociales, movimientos piqueteros y cooperativas confirmaron que el próximo 26 de marzo lanzarán un plan de lucha tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de dar de baja el programa Volver al Trabajo, que alcanzaba a unas 900 mil personas. La medida, que será presentada frente a la Secretaría de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, reemplaza el ingreso mensual de 78 mil pesos por un sistema de váuchers de capacitación.
Desde espacios como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Territorios en Lucha advirtieron que la eliminación del programa impacta directamente en trabajadores de comedores, merenderos, cooperativas y economías populares, quienes dependen de ese ingreso para sostener tareas esenciales en barrios vulnerables. Además, señalaron que el monto se encontraba congelado desde diciembre de 2023 y denunciaron que la medida podría empujar a miles de familias a una situación de mayor precariedad.
Las organizaciones también alertaron sobre el impacto económico más amplio de la decisión, al reducir el consumo en sectores populares y afectar economías regionales. En un contexto de aumento de la pobreza, caída del empleo y tensión social creciente, anticiparon un escenario de mayor conflictividad y declararon el estado de alerta y movilización en todo el país.