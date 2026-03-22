Baja del programa Volver al Trabajo: organizaciones sociales anuncian un plan de lucha

Desde espacios como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Territorios en Lucha advirtieron que la eliminación del programa impacta directamente en trabajadores de comedores, merenderos, cooperativas y economías populares, quienes dependen de ese ingreso para sostener tareas esenciales en barrios vulnerables. Además, señalaron que el monto se encontraba congelado desde diciembre de 2023 y denunciaron que la medida podría empujar a miles de familias a una situación de mayor precariedad.