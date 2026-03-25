Interna en Yerba Buena: Jantus explicó lo sucedido en el Concejo y suman las acusaciones contra Garolera

“Entre ellos hay un conflicto y en otras sesiones también discutieron”, reconoció Jantus en diálogo con LA GACETA. Sin embargo, aclaró que durante la última reunión de Labor Parlamentaria “el concejal Aráoz llegó tarde, no se dirigió a ningún concejal y no le dirigió la palabra a Garolera”. Además, sostuvo: “En una sesión del mes de septiembre, la cual menciona Garolera en su denuncia, el concejal Aráoz exponía con vehemencia sobre un tema y la concejal interrumpió varias veces sobrepasando la autoridad del presidente. En ningún momento hubo agresiones. Podemos exponer y debatir, pero todo tiene un límite y es el respeto”.