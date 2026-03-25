Interna en Yerba Buena: Jantus explicó lo sucedido en el Concejo y suman las acusaciones contra Garolera

La escalada del conflicto entre los concejales de Yerba Buena sumó un nuevo capítulo con la intervención del presidente del cuerpo, Javier Jantus (Cambia Tucumán), quien buscó poner paños fríos tras las denuncias cruzadas entre el jaldista Walter “Kabuby” Aráoz y la chahlista Gabriela Garolera.
“Entre ellos hay un conflicto y en otras sesiones también discutieron”, reconoció Jantus en diálogo con LA GACETA. Sin embargo, aclaró que durante la última reunión de Labor Parlamentaria “el concejal Aráoz llegó tarde, no se dirigió a ningún concejal y no le dirigió la palabra a Garolera”. Además, sostuvo: “En una sesión del mes de septiembre, la cual menciona Garolera en su denuncia, el concejal Aráoz exponía con vehemencia sobre un tema y la concejal interrumpió varias veces sobrepasando la autoridad del presidente. En ningún momento hubo agresiones. Podemos exponer y debatir, pero todo tiene un límite y es el respeto”.
Sobre la denuncia, Jantus relativizó que exista un componente de género: “No es que haya violencia contra la concejal Garolera porque sea mujer, todos somos iguales ante la ley. Lo que sí, los hombres debemos ser cuidadosos en el tono y en las formas”, afirmó.
El presidente del cuerpo también se refirió al tratamiento del proyecto de controles toxicológicos impulsado por Garolera. “No está confirmado que hoy se trate, no se obtuvieron los dictámenes. Si se lo incorpora será porque el cuerpo lo aprueba con la mayoría requerida”, explicó. En ese sentido, recordó que “ya existe una ordenanza vigente en Yerba Buena sobre controles toxicológicos”, y que los nuevos proyectos -uno del concejal Argiró y otro de Garolera- fueron unificados, aunque aún restaban pasos formales para su tratamiento.
De cara a la sesión prevista para hoy a las 9.30, el presidente anticipó medidas. “Vamos a tomar recaudos para que se desarrolle en un marco de seguridad”, indicó, y llamó a descomprimir la situación: “Hay que sentarse a dialogar. El Concejo está para atender los intereses del vecino, no cuestiones personales”.
Por último, Jantus también se refirió a versiones sobre posibles sanciones dentro del cuerpo. “En la vorágine de la discusión se pueden decir muchas cosas. La expulsión no sé si puede suceder, antes hay un proceso complejo. Es prematuro aventurar cualquier opinión”, planteó.
Ediles cuestionaron a Garolera
En paralelo, dos concejalas -María Mercedes Moraiz (CREO) y María de Lourdes Decoud Griet (Juntos por el Cambio)- presentaron un escrito en la presidencia del Concejo en el que apuntaron contra Garolera. “La reunión no pudo realizarse como corresponde debido a maltratos, gritos e insultos por parte de una concejal”, señalaron, y denunciaron que fueron “amedrentadas” y amenazadas con “escrache público”.
En el documento, las ediles detallaron que la concejal “se dirigió de manera irrespetuosa, injuriando y amenazando”, y cuestionaron que intentara “imponernos autoritariamente cómo debíamos actuar, pensar, decidir y proceder con un proyecto de su autoría”. Además, afirmaron que buscó “poner en duda nuestra reputación” si no acompañaban su iniciativa en los términos planteados.
“No es la primera ocasión en que situaciones como estas suceden por parte de la misma concejal”, afirmaron, al recordar antecedentes de conflictos con otros integrantes del cuerpo, entre ellos el concejal Apud Filippin y el propio Aráoz. Por ello, solicitaron la intervención del presidente del Concejo: “Le pedimos firmeza ante hechos como estos que solo desprestigian la imagen del Concejo, aclarando y poniendo en conocimiento a la sociedad la verdad de lo acontecido”, expresaron. Además, remarcaron que la autoridad de la Presidencia “no es meramente formal”, sino que debe garantizar el funcionamiento del cuerpo “en un marco de respeto y racionalidad”.