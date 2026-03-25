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El dólar oficial volvió a bajar y se negoció a $1.400 en el Banco Nación

La divisa anotó una caída de $10 durante la rueda de este miércoles, mientras que la cotización informal acompañó esa tendencia y se ubicó en $1.420.

TUCUMÁN. El dólar oficial se negoció a $1.400 este miércoles 25 de marzo. TUCUMÁN. El dólar oficial se negoció a $1.400 este miércoles 25 de marzo.
Hace 1 Hs

Tras el feriado por el Día de la Memoria, el mercado de cambios mostró una jornada de relativa calma, con una tendencia bajista en todas las cotizaciones del dólar. Este miércoles, el tipo de cambio oficial registró una caída de $10 y cerró a $1.400 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

La rueda se desarrolló con un volumen operado moderado, luego de dos días sin actividad, con transacciones por unos U$S354,3 millones en el segmento de contado.

En este contexto, el dólar mayorista retrocedió 13 unidades, equivalente a un 0,9%, hasta ubicarse en $1.377,50. De esta manera, acumuló en marzo un descenso de $19,50, lo que representa una caída del 1,4%.

Si se analiza el desempeño en lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial registra una baja de $77,50, es decir, un 5,3%. Este movimiento se da en contraste con una inflación acumulada cercana al 9% en el primer trimestre del año, y en paralelo con la continua ampliación de las bandas cambiarias en la misma magnitud.

En cuanto al esquema cambiario vigente, el Banco Central fijó para la jornada una banda superior en $1.646,09. En ese marco, el dólar mayorista quedó a $268,59 de ese límite de libre flotación. Se trata de la mayor brecha desde el 30 de junio del año pasado, cuando había alcanzado el 19,6%, es decir, hace prácticamente nueve meses.

A cuánto cotizó el dólar "blue"

Por su parte, el dólar "blue" acompañó la tendencia general del mercado y retrocedió $5 hasta los $1.420. Así, amplió a $110 la caída acumulada en lo que va de 2026.

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