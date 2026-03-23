Adorni evita su paso por el Congreso en medio de acusaciones y busca mostrarse activo junto con Milei

No obstante, dentro del propio espacio oficialista comenzaron a surgir voces que advierten que las explicaciones brindadas hasta el momento no alcanzan y que el costo político del caso sigue en aumento. Pese a ello, por ahora no se contempla un pedido de renuncia, y su continuidad dependerá de la evolución de los cuestionamientos y de la presión política y mediática.