Adorni evita su paso por el Congreso en medio de acusaciones y busca mostrarse activo junto con Milei

En un contexto de creciente tensión política y pérdida de control de la agenda pública por parte del oficialismo, el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, por el momento evita su paso por el Congreso nacional, donde debía presentarse para brindar un informe sobre la marcha de la gestión de Javier Milei.
El funcionario no cumplió en marzo con la obligación constitucional de asistir al Parlamento y, hasta ahora, tampoco había iniciado las gestiones formales para hacerlo durante abril. Esta situación se da en medio de una serie de cuestionamientos que impactan de lleno en la gestión.
Entre los factores que alimentaron la polémica se encuentran sus recientes viajes al exterior, que generaron críticas dentro y fuera del ámbito político, así como las revelaciones vinculadas al caso $Libra, que involucra a Javier Milei y a su hermana, Karina Milei. Estos episodios contribuyeron a consolidar un escenario adverso para el oficialismo, consignó el diario "La Nación".
En paralelo, Adorni prepara una agenda pública activa con el objetivo de mostrar continuidad en su rol y descomprimir las críticas. Está previsto que mantenga reuniones con distintos integrantes del Gabinete, de las que se buscará dejar registro público, con la intención de exhibir gestión y actividad, publicó NA.
Además, el jefe de Gabinete reaparecerá junto a Milei en un acto oficial, en lo que será una nueva señal de respaldo político. La estrategia apunta a reforzar su presencia pública y sostener la imagen de que continuará en el cargo.
No obstante, dentro del propio espacio oficialista comenzaron a surgir voces que advierten que las explicaciones brindadas hasta el momento no alcanzan y que el costo político del caso sigue en aumento. Pese a ello, por ahora no se contempla un pedido de renuncia, y su continuidad dependerá de la evolución de los cuestionamientos y de la presión política y mediática.