Si te despertás de madrugada, evitá esto: la advertencia de los expertos

Este fenómeno, conocido como insomnio de mitad de noche, afecta a una de cada cinco personas. Aunque resulte frustrante, tiene una explicación biológica. Según el psicólogo y experto en sueño, Michael Breus, todos nos despertamos entre la una y las tres de la madrugada debido a que la temperatura corporal comienza a subir y el sueño se vuelve más ligero. El problema no es el despertar en sí, sino lo que hacemos inmediatamente después.