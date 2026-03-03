Brote de influenza aviar en Córdoba: ¿puede contagiarse a humanos?

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) registró el primer brote de influenza aviar en aves comerciales en Córdoba. El organismo ya había dictado medidas de prevención para los casos detectados en la provincia de Buenos Aires y ahora sucederá algo similar con Córdoba. Es importante conocer quiénes deben adoptar estas medidas y cuáles son los riesgos que tiene la enfermedad para los seres humanos.