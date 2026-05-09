Palabra de legislador: la ilusión del Aleph en la política argentina

Dogma

Cuando una idea deja de ser una herramienta para convertirse en el lente único de interpretación, muta en dogma. Y los dogmas, por definición, son monólogos: no dialogan, se imponen. Como en el relato de Borges, lo que promete totalidad termina chocando con la finitud humana. La realidad social no es un sistema cerrado ni una ecuación de equilibrio; es un entramado de asimetrías históricas, instituciones imperfectas y demandas territoriales que no se dejan comprimir en una consigna de redes sociales.