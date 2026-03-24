Adorni busca retomar su agenda de gestión

Uno de los puntos de mayor atención política será el encuentro previsto para el jueves con Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA). La relación entre ambos quedó bajo la lupa luego de que Bullrich evitó un mensaje personal de apoyo hacia Adorni cuando el resto del Gabinete se alineó en su defensa. Aunque desde el entorno de la legisladora argumentaron que ella reforzó la postura oficial al compartir publicaciones de Karina Milei, el gesto de frialdad no pasó desapercibido en los pasillos de la Casa Rosada, especialmente tras su aparición en un festival de música en pleno auge del conflicto.