Usaron sus fotos para estafar hombres en apps de citas y redes sociales: la historia de la joven que "le robaron la vida"
Sasha-Jay Davies denunció que durante años utilizaron sus fotos para engañar a hombres en redes y apps de citas, lo que derivó en episodios de acoso y un fuerte impacto en su vida cotidiana.
Una joven española de 19 años, Sasha-Jay Davies, denunció haber sido víctima de una prolongada suplantación de identidad que se extendió durante casi cuatro años y que derivó en situaciones de acoso tanto en redes sociales como en la vida real. El caso expone los riesgos del uso indebido de imágenes en plataformas digitales y el impacto que puede tener en la salud mental de las víctimas.
Todo comenzó en 2022, cuando la joven detectó que sus fotos eran utilizadas por un perfil falso en TikTok. Con el tiempo, el engaño se expandió a otras plataformas como Instagram y aplicaciones de citas, donde una persona desconocida se hacía pasar por ella para entablar vínculos con hombres.
Encuentros reales y situaciones de acoso
La situación escaló rápidamente cuando varios hombres comenzaron a reconocerla en la calle y a recriminarle supuestas conversaciones o promesas que nunca existieron. Según relató, algunos incluso la abordaron de forma insistente, generando episodios de angustia y temor.
“Antes salía con normalidad, pero ahora casi no lo hago por miedo a que alguien se acerque”, explicó. La joven aseguró que vive con ansiedad constante ante la posibilidad de nuevos encuentros con personas engañadas por el perfil falso.
“Es aterrador que te confronten por algo que no hiciste y darte cuenta de que alguien está usando tu rostro para manipular a otros”. Sasha-Jay afirmó a la BBC que unos 20 hombres y varias mujeres la contactaron en redes sociales, creyendo que la conocen.
Un engaño cada vez más sofisticado
A pesar de haber denunciado lo ocurrido en reiteradas oportunidades, el impostor continuó operando. Incluso llegó a crear cuentas con fotos de personas cercanas a la víctima para dar mayor credibilidad a la maniobra. Con el paso del tiempo, también utilizó imágenes antiguas y contenido editado con herramientas digitales.
Uno de los aspectos más graves fue la difusión de contenido ofensivo y altamente sensible, incluyendo publicaciones vinculadas a familiares fallecidos y mensajes discriminatorios que afectaron la reputación de la joven.
El impacto emocional y la respuesta de las plataformas
El caso no solo provocó situaciones incómodas en la vía pública, sino también un fuerte deterioro emocional. La víctima manifestó sentirse desbordada por la exposición y la pérdida de control sobre su propia identidad digital.
Paradójicamente, las cuentas falsas llegaron a reunir más seguidores que sus perfiles reales, lo que dificultó aún más desmentir la situación ante terceros.
Tras hacer público su caso, se inició una investigación formal y, finalmente, las plataformas eliminaron los perfiles falsos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
Un problema creciente en el mundo digital
Especialistas en derecho digital advierten que este tipo de conductas suele estar vinculado a la búsqueda de control o manipulación por parte de quienes cometen la suplantación. Además, remarcan que puede encuadrarse en figuras legales como acoso o fraude.
El caso reabre el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación en redes sociales y aplicaciones de citas, así como la importancia de actuar con rapidez ante denuncias de este tipo.
Mientras tanto, la joven intenta recuperar su vida cotidiana, aunque reconoce que el miedo y la desconfianza siguen presentes. “Un perfil falso puede parecer algo menor, pero puede arruinarte la vida”, concluyó.