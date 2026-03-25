Usaron sus fotos para estafar hombres en apps de citas y redes sociales: la historia de la joven que "le robaron la vida"

Una joven española de 19 años, Sasha-Jay Davies, denunció haber sido víctima de una prolongada suplantación de identidad que se extendió durante casi cuatro años y que derivó en situaciones de acoso tanto en redes sociales como en la vida real. El caso expone los riesgos del uso indebido de imágenes en plataformas digitales y el impacto que puede tener en la salud mental de las víctimas.