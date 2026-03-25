Encuesta: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los tucumanos?

El estudio, denominado Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, fue realizado entre el 10 y el 17 de marzo de 2026 sobre más de 1.000 personas. Sus resultados reflejan un cambio en la agenda social: los bajos salarios, la falta de trabajo y la corrupción desplazaron a la inflación como eje central de preocupación.