Encuesta: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los tucumanos?

En medio de un escenario económico que desafía a diario a los argentinos, una reciente encuesta impulsada por la Universidad de San Andrés aporta datos sobre un malestar social en aumento y que redefinió algunas de las preocupaciones más comunes entre la ciudadanía.
El estudio, denominado Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, fue realizado entre el 10 y el 17 de marzo de 2026 sobre más de 1.000 personas. Sus resultados reflejan un cambio en la agenda social: los bajos salarios, la falta de trabajo y la corrupción desplazaron a la inflación como eje central de preocupación.
En ese sentido, los bajos salarios encabezan el ranking con el 37% de las respuestas. El informe detalla que esta inquietud es mayor entre mujeres (38%) que entre hombres (35%), en la clase media alta (41%) y en la generación X, es decir, personas de entre 44 y 59 años (39%).
En segundo lugar se ubica la falta de trabajo, con el 36%. Nuevamente, el impacto es levemente superior en mujeres (37%) que en hombres (35%), con mayor incidencia en la clase baja (38%) y en la misma franja etaria.
La corrupción aparece en el tercer puesto, con el 33% de las menciones. A diferencia de los otros indicadores, aquí la preocupación es más alta entre los hombres (36%) que entre las mujeres (29%), con mayor peso en los sectores de ingresos altos (38%).
Estos tres factores superan a otras problemáticas históricas como la inseguridad (30%) y la pobreza (27%). Incluso la inflación, tradicionalmente dominante, cae al 20%, pese a que el Índice de Precios al Consumidor mostró una aceleración desde julio y se ubicó en 2,9% en enero y febrero.
El relevamiento también advierte que las preocupaciones vinculadas al empleo y los ingresos atraviesan a todos los sectores sociales, sin diferencias marcadas por género, nivel socioeconómico o afinidad política. Además, la falta de trabajo creció seis puntos respecto de mediciones anteriores, mientras que la inflación aumentó cinco puntos.
En paralelo, el estudio muestra un deterioro en la percepción general: solo el 33% de los encuestados se declara satisfecho con la situación del país, frente a un 65% que manifiesta insatisfacción.
A partir de estos datos, LAGACETA.com invita a sus lectores a participar de una encuesta para conocer sus principales preocupaciones y si coinciden con las tendencias detectadas a nivel nacional.