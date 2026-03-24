Cambian las preocupaciones de los argentinos: los bajos salarios encabezan el ranking

El relevamiento también refleja un fuerte deterioro en la percepción general. Solo el 33% de los encuestados se mostró satisfecho con la marcha del país, siete puntos menos que en noviembre de 2025, mientras que el 65% expresó insatisfacción. La desaprobación presidencial alcanzó el 59%, con una suba de siete puntos, y la aprobación se ubicó en el 38%. Este nivel es inferior al que registraba Mauricio Macri en igual momento de su gestión, aunque duplica el de Alberto Fernández.