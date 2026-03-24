Cambian las preocupaciones de los argentinos: los bajos salarios encabezan el ranking

En un contexto económico y político complejo, marcado por tensiones institucionales y una inflación que continuaría en alza durante marzo, un estudio de la Universidad de San Andrés reveló un cambio significativo en las principales preocupaciones de los argentinos. Aunque el aumento de precios sigue impactando en la vida cotidiana, dejó de encabezar el ranking: los bajos salarios, la falta de trabajo y la corrupción pasaron a ocupar el centro de la escena.
La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, realizada entre el 10 y el 17 de marzo de 2026 sobre más de 1.000 personas y con ponderación según el voto de 2025, evidenció este giro en las prioridades sociales. El informe señala que las cuestiones vinculadas al ingreso y al empleo desplazaron a la inflación como principal inquietud.
Los bajos salarios encabezan el listado con el 37% de las respuestas. La preocupación es más alta entre mujeres (38%) que entre hombres (35%), en la clase media alta (41%) y en la generación X, personas de entre 44 y 59 años (39%). Al segmentar por voto en 2023, el 40% de quienes eligieron a Sergio Massa mencionan este problema, frente al 32% de los votantes de Javier Milei.
En segundo lugar aparece la falta de trabajo, con el 36%, nuevamente con mayor incidencia en mujeres (37%) que en hombres (35%). Este tema impacta más en la clase baja (38%) y también en la generación X. Entre los votantes de Myriam Bregman alcanza el 51%, mientras que entre los de Milei se ubica en el 33%.
La corrupción se posiciona tercera, con el 33%. En este caso, preocupa más a los hombres (36%) que a las mujeres (29%). Tiene mayor peso en la clase alta (38%), mientras que en los sectores de menores ingresos alcanza el 29%. Según el voto de 2023, afecta al 32% de los votantes de Milei y de Patricia Bullrich, y al 39% de quienes optaron por Juan Schiaretti.
Estos tres ejes superan a la inseguridad, que registra el 30%, y a la pobreza, con el 27%. La inflación, históricamente dominante en la agenda pública, cae al 20%, a pesar de que el Índice de Precios al Consumidor muestra una tendencia de aceleración desde julio y se ubicó en 2,9% en enero y febrero de este año.
El informe destaca que el empleo y los ingresos se consolidaron como preocupaciones transversales en todos los sectores, sin diferencias significativas por género, nivel socioeconómico o generación. También se observa un amplio consenso entre votantes de distintas fuerzas políticas, lo que refuerza la centralidad de estos temas en la agenda social.
En cuanto a la evolución reciente, la falta de trabajo aumentó seis puntos porcentuales respecto de mediciones previas y la inflación subió cinco puntos, mientras que los bajos salarios se mantuvieron como principal problema sin cambios significativos.
El relevamiento también refleja un fuerte deterioro en la percepción general. Solo el 33% de los encuestados se mostró satisfecho con la marcha del país, siete puntos menos que en noviembre de 2025, mientras que el 65% expresó insatisfacción. La desaprobación presidencial alcanzó el 59%, con una suba de siete puntos, y la aprobación se ubicó en el 38%. Este nivel es inferior al que registraba Mauricio Macri en igual momento de su gestión, aunque duplica el de Alberto Fernández.
El estudio advierte además una profundización en la percepción de crisis institucional y una reconfiguración de la agenda pública hacia problemas económicos más inmediatos. Si bien la corrupción perdió el primer lugar, se mantiene entre las principales preocupaciones.
En el análisis de expectativas, el 56% de los consultados consideró que la situación del país empeoró en el último año, frente a solo un 13% que percibió mejoras. De cara al futuro, el 46% cree que el escenario seguirá deteriorándose en los próximos 12 meses, mientras que el 30% espera una evolución positiva.
Las proyecciones varían según la afinidad política: los votantes oficialistas muestran mayor optimismo, mientras que los opositores prevén un escenario más negativo. Sin embargo, en la identificación de los problemas hay coincidencias amplias: salarios, empleo y corrupción dominan en todos los segmentos.
El informe también relevó la imagen de dirigentes políticos. Javier Milei lidera la imagen positiva con el 38%, seguido por Patricia Bullrich (36%) y Myriam Bregman (33%). Ninguno presenta diferencial positivo. Diego Santilli alcanza el 28% de imagen positiva, mientras que Karina Milei registra el mayor nivel de rechazo, con un diferencial negativo de -50.
En cuanto a la evaluación de políticas públicas, las áreas de Defensa, Política Exterior y Economía obtienen las mejores calificaciones, aunque predomina la insatisfacción en todos los rubros. Obras Públicas aparece como la peor evaluada, con apenas un 20% de satisfacción.
Finalmente, el estudio refleja una marcada crisis de confianza en las instituciones. Los científicos, las PyMEs y los ambientalistas son los actores mejor valorados, mientras que los partidos políticos y los sindicatos concentran los niveles más altos de imagen negativa.
La Universidad de San Andrés concluye que el crédito social se ajusta ante la persistencia de los problemas económicos, especialmente en materia de empleo e ingresos. Los datos muestran una transformación en la agenda pública, con foco en variables concretas del día a día, como el salario y el acceso al trabajo, que desplazaron a otros temas tradicionales como la inflación y la seguridad.