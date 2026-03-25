Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena

En ese sentido, la fiscalía solicitó que Páez indemnice con cerca de U$S50.000 a cada una de las personas afectadas. De esta manera, la eventual condena quedaría traducida en una reparación económica. El juez aún no se expidió sobre el fondo del caso y los montos definitivos se conocerán tras la firma de la resolución, que se espera en los próximos días y que también determinará las condiciones para su salida del país.