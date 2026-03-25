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Se conoció un audio de un hombre cercano a Toviggino que explica cómo se desviaban fondos en la AFA

El material, atribuido a un ex colaborador cercano, describe desvíos de fondos, contratos irregulares y dinero manejado fuera del sistema.

Pablo Toviggino junto a Juan Pablo Beacon, su ex mano derecha. Pablo Toviggino junto a Juan Pablo Beacon, su ex mano derecha.
Hace 6 Min

Un audio que ya está en manos de la Justicia volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos en la AFA. El material, difundido en el programa ¿La Ves? (TN), es atribuido al abogado Juan Pablo Beacon, ex colaborador cercano de Pablo Toviggino, y detalla un presunto circuito de desvío y lavado de dinero.

El mensaje, de unos tres minutos, se enmarca en una investigación que intenta reconstruir el recorrido de millones de dólares ingresados a la AFA por sponsors, partidos amistosos y plataformas digitales. En ese contexto, Beacon describe un esquema que, según su versión, funcionaba con apariencia legal.

“Acá lo que hay es una ruta muy concreta de dinero que implica defraudaciones, lavado de activos y violación a la ley cambiaria”, afirma en el audio. Luego agrega que los fondos salían de la AFA mediante contratos irregulares o directamente ficticios. “La plata salía con objetos sociales que no existían o con contratos que no pasaban por comité”.

Según su relato, el dinero era enviado al exterior, principalmente a España, a través de empresas vinculadas. Allí se realizaban movimientos administrativos, como rescisiones o modificaciones contractuales, que permitían aumentar la circulación de fondos y dificultar su seguimiento.

Cómo era el circuito, según el audio

El tramo más delicado del audio apunta al regreso del dinero al país. “Se trabajó con tres cuevas específicas. Cuando estaba acreditado, bajaban la plata en efectivo”, explicó. Y fue más contundente. “Se manejaba todo en efectivo y la plata desaparecía”.

Beacon también aseguró contar con pruebas del esquema. “Tengo nombre, apellido, documentación y pruebas de todo lo que estoy diciendo”, sostuvo. Incluso mencionó la existencia de “500 hojas de conversaciones” que respaldarían su relato.

Además, habló de documentación falsa para justificar operaciones y de supuestos desvíos hacia terceros. “Hubo desvío de plata con cheques hacia clubes amigos, eso está muy documentado”, afirmó.

El audio forma parte de una causa judicial en curso que busca determinar si existieron maniobras irregulares dentro de la AFA. Por ahora, se trata de un testimonio que deberá ser analizado y corroborado, pero que ya genera fuerte repercusión en el fútbol argentino.

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