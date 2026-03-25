Se conoció un audio de un hombre cercano a Toviggino que explica cómo se desviaban fondos en la AFA

Un audio que ya está en manos de la Justicia volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos en la AFA. El material, difundido en el programa ¿La Ves? (TN), es atribuido al abogado Juan Pablo Beacon, ex colaborador cercano de Pablo Toviggino, y detalla un presunto circuito de desvío y lavado de dinero.