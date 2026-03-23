¿Cómo están impactando la controversia por los viajes de Adorni y el caso $Libra en las redes?

El impacto negativo de los vuelos de Adorni en el oficialismo

Esta situación resulta particularmente perjudicial para el gobierno porque impacta de lleno contra la narrativa "anticasta" que lo llevó al poder. Según detalló Paladino, este hecho erosionó a un sector del electorado de La Libertad Avanza, que sentía que las actitudes de los gobiernos pasados ya estaban superadas. "El contraste o el error o el conflicto se inicia cuando vos hacés cosas que dijiste o que criticaste que no ibas a hacer", puntualizó el analista. Esto produce frustración en los votantes, quienes terminan concluyendo, según indicó: "Al final estos son más de lo mismo". En sintonía con este enojo, los propios usuarios en las redes sociales se encargaron de reflotar viejos mensajes de Adorni donde repudiaba fuertemente las mismas actitudes de las que hoy se lo señala.