¿Cómo están impactando la controversia por los viajes de Adorni y el caso $Libra en las redes?
El analista Pablo Pérez Paladino analizó las recientes sospechas de corrupción que afectan la imagen del gobierno. Un análisis sobre el volumen de la conversación digital y el peso de las contradicciones en el relato oficial.
El consultor y analista político Pablo Pérez Paladino desglosó el impacto digital de los escándalos que hoy golpean al Gobierno nacional, poniendo el foco en qué pesa más en las redes sociales: el caso $Libra o los controvertidos viajes de Manuel Adorni. Según el especialista, ambas problemáticas generaron una fuerte carga negativa en la conversación digital, quitándole al oficialismo su habitual comodidad para fijar la agenda pública y obligándolo a adoptar una postura reactiva.
Al comparar los dos grandes focos de conflicto, Pérez Paladino destacó que la diferencia central radica en cómo la ciudadanía percibe y comprende los hechos. Por un lado, el caso $Libra viene desarrollándose a lo largo de más de un año, incorporando capítulos e hitos de forma constante desde febrero del año pasado. Sin embargo, su naturaleza tecnológica lo aleja del ciudadano de a pie. "Me da la sensación de que $Libra todavía sigue siendo muy difícil de entender para la gente, es más intangible", explicó el consultor, señalando que la gente no termina de comprender qué es una criptomoneda o una meme coin.
En contraste, el escándalo de Adorni genera un rechazo mucho más rápido, directo y visual. Al analizar los viajes del jefe de Gabinete, el analista fue contundente. "El tema del avión es muy claro: che, no podés subir a tu mujer al avión, y la suben a la mujer; y no podés pagar un avión privado para que te lleve a Punta del Este... es tangible y se ve el avión y se lo ve a él subiendo al avión", remarcó.
El impacto negativo de los vuelos de Adorni en el oficialismo
Esta situación resulta particularmente perjudicial para el gobierno porque impacta de lleno contra la narrativa "anticasta" que lo llevó al poder. Según detalló Paladino, este hecho erosionó a un sector del electorado de La Libertad Avanza, que sentía que las actitudes de los gobiernos pasados ya estaban superadas. "El contraste o el error o el conflicto se inicia cuando vos hacés cosas que dijiste o que criticaste que no ibas a hacer", puntualizó el analista. Esto produce frustración en los votantes, quienes terminan concluyendo, según indicó: "Al final estos son más de lo mismo". En sintonía con este enojo, los propios usuarios en las redes sociales se encargaron de reflotar viejos mensajes de Adorni donde repudiaba fuertemente las mismas actitudes de las que hoy se lo señala.
A pesar del fuerte impacto negativo y de que la sociedad argentina es sumamente sensible ante los hechos de corrupción, el futuro de Adorni en el gobierno no parece estar en la cuerda floja. Paladino observó que, si bien en otra gestión se le hubiera pedido la renuncia para usarlo como "moneda de cambio" e intentar recuperar el diálogo con la oposición, en el esquema libertario actual esto es poco probable debido a su peso político. De hecho, el analista lo ubicó dentro de un "nuevo triángulo de hierro" conformado junto al presidente Javier Milei y a la Secretaria General, Karina Milei.
Ante este panorama, el consultor estimó cómo reaccionará la Casa Rosada frente al desgaste de la conversación en redes. "Me oriento más a pensar que van a tratar de que esto se desinfle, de buscar otro tipo de noticias para la agenda pública y fingir demencia, como dicen los chicos, y seguir para adelante", anticipó.
El horizonte electoral: el repliegue de los gobernadores y el "efecto Mundial"
El impacto de estos escándalos en la imagen presidencial cobra mayor relevancia al considerar que el país ya comienza a proyectar su calendario electoral. Aunque falten varios meses para los comicios, Pérez Paladino advirtió que el escenario político estará atravesado por una dinámica particular: el Mundial de fútbol. Este evento acaparará la atención de los argentinos durante al menos un mes y medio, poniendo la campaña en pausa mientras "van a estar todos con la camiseta celeste y blanca apoyando".
Una vez superada la fiebre mundialista, la contienda se intensificará con una clara tendencia a la fragmentación. El analista anticipó que los mandatarios provinciales apostarán por un repliegue estratégico: la mayoría buscará adelantar sus comicios para separar fuertemente la elección local de la nacional. "No veo a los gobernadores o a la mayoría con intenciones de sumarse o de salir de sus provincias para entrar en una aventura nacional", sentenció Paladino.
El objetivo primordial de los líderes provinciales será fortalecer sus propias estructuras y asegurar la reelección en sus distritos. Recién después de consolidar su poder territorial, evaluarán posibles acuerdos a nivel nacional, ya sea con el Partido Justicialista, con el oficialismo o con alguna tercera fuerza que hoy resulta una incógnita.
En definitiva, mientras el Gobierno Nacional enfrenta el urgente desafío de recuperar el control de la agenda pública tras el desgaste digital provocado por el caso $Libra y los viajes de Adorni, el reloj político sigue su marcha hacia un año de intensa campaña. El gran interrogante que queda abierto es cuánto pesarán finalmente estas sospechas de corrupción e inconsistencias en las urnas y en la imagen definitiva de la gestión.