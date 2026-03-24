El fotógrafo Pablo Grillo reapareció en Plaza de Mayo y cubrió la marcha por el Día de la Memoria

En diálogo con C5N, Grillo contó que no dudó en asistir a la convocatoria y que lo hizo con su herramienta de trabajo. “Vine con la cámara, si no, no venía. Saqué un montón de fotos. Siempre es un orgullo estar en la Plaza”, expresó, visiblemente emocionado por su regreso a un lugar cargado de significado.