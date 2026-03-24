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Día de la Memoria: miles de personas se concentraron en Plaza de Mayo y hubo fuertes críticas al Gobierno

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos encabezaron la jornada con la lectura de un documento cargado de memoria, reclamos y definiciones políticas.

DÍA DE LA MEMORIA. Miles de personas se manifiestan en todo el país. DÍA DE LA MEMORIA. Miles de personas se manifiestan en todo el país. Foto tomada de La Nación.
Hace 3 Hs

Una multitud se congregó este martes en Plaza de Mayo para participar del acto central a 50 años del Golpe de Estado de 1976. En ese marco, organizaciones sociales y de Derechos Humanos encabezaron la jornada con la lectura de un documento cargado de memoria, reclamos y definiciones políticas.

“Esta historia no se cierra hasta encontrar al último de los nietos robados por la dictadura”, aseguraron durante el acto, en uno de los pasajes más contundentes del mensaje. La consigna se completó con un pedido directo: “Que digan dónde están”.

En el texto, los organismos remarcaron la importancia de la verdad en la reconstrucción de la identidad: “La verdad nos permite conocer qué es lo que pasó con nuestro origen. Somos la mayor victoria de la democracia”, indicaron, destacando el trabajo sostenido durante décadas para restituir la identidad de hijos e hijas de desaparecidos.

A lo largo del documento, también recordaron el accionar sistemático de la última dictadura militar. “La dictadura nos robó de nuestras familias, como un botín de guerra. Nos quisieron condenar a olvidar nuestros orígenes y nuestra historia”, expresaron.

En otro tramo, detallaron las condiciones en las que se llevaba adelante el plan de apropiación de bebés: “Mantenían a nuestras madres embarazadas con vida, en las peores condiciones. Esos bebés éramos ocultados, robados, inscriptos con otra identidad”, subrayaron.

Pedido de Justicia

Además, resaltaron el rol clave de los organismos de Derechos Humanos en la búsqueda de justicia. “Con su impunidad creyeron que nadie nos iba a encontrar, pero desconocían la lucha y el amor de las Madres y Abuelas”, afirmaron, en referencia a décadas de trabajo incansable.

En esa línea, concluyeron con un llamado a sostener la tarea colectiva: “Si las abuelas pudieron contra la dictadura y la sociedad que miraba para otro lado, hoy tenemos que seguir trabajando para encontrar a los nietos y nietas”.

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