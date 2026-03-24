“Democracia para siempre”: cientos de tucumanos se movilizaron por el Día de la Memoria

Este martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en un contexto especial: se cumplen 50 años del último golpe de Estado de 1976. En Tucumán, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales salieron a las calles para repudiar la última dictadura cívico-militar.