“Democracia para siempre”: cientos de tucumanos se movilizaron por el Día de la Memoria

Este martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en un contexto especial: se cumplen 50 años del último golpe de Estado de 1976. En Tucumán, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales salieron a las calles para repudiar la última dictadura cívico-militar.
La marcha principal comenzó a las 18, con punto de encuentro en la intersección de Santa Fe y Junín, convocada por organismos de derechos humanos. Por su parte, el Partido Obrero (PO), el PTS y otras agrupaciones se concentraron desde las 17.30 en la plaza Urquiza.
Desde allí, las distintas columnas avanzaron por el centro de la ciudad hasta confluir en la plaza Independencia, donde se desarrolló el acto principal.
Durante la movilización, los participantes expresaron consignas en defensa de la memoria colectiva y la democracia. “No hay futuro sin memoria”, “Democracia para siempre” y “Dictadura nunca más” fueron algunas de las frases más repetidas a lo largo de la jornada.