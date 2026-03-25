¿Qué estudiar hoy? Cómo enseñan las universidades en la era de la IA: “Hubo una transición del conocimiento memorístico a uno que privilegia el saber práctico”
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