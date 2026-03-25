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¿Qué estudiar hoy? Cómo enseñan las universidades en la era de la IA: “Hubo una transición del conocimiento memorístico a uno que privilegia el saber práctico”

Las carreras tradicionales necesitan dar sus conocimientos de otra manera. ¿Las nuevas tecnologías modifican las profesiones desde adentro? En Tucumán, las universidades aseguran reformular contenidos, prácticas y perfiles.

María del Carmen Garzón
Por María del Carmen Garzón Hace 10 Min

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