¿Dónde trabajar hoy? Luego de decidir qué estudiar, los jóvenes deben tomar una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán
LA GACETA busca entender la odisea lo que viven los jóvenes al definir qué estudiar para el futuro pero también qué pasa cuando esa carrera elegida termina. Una quincena de estudiantes cuentan dónde tienen pensado ejercer una vez recibidos.
DUDA. Los estudiantes tucumanos suelen decidir a mediados de su carrera si es que trabajarán en la provincia o deberán partir. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
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