Secciones
SociedadEducación

¿Dónde trabajar hoy? Luego de decidir qué estudiar, los jóvenes deben tomar una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

LA GACETA busca entender la odisea lo que viven los jóvenes al definir qué estudiar para el futuro pero también qué pasa cuando esa carrera elegida termina. Una quincena de estudiantes cuentan dónde tienen pensado ejercer una vez recibidos.

DUDA. Los estudiantes tucumanos suelen decidir a mediados de su carrera si es que trabajarán en la provincia o deberán partir. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ DUDA. Los estudiantes tucumanos suelen decidir a mediados de su carrera si es que trabajarán en la provincia o deberán partir. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánUniversidad Nacional de TucumánUniversidad San Pablo-TUniversidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional TucumánUniversidad del Norte Santo Tomás de AquinoArgentinaInteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué estudiar hoy? Entre la vocación y un mercado laboral que se transforma

¿Qué estudiar hoy? Entre la vocación y un mercado laboral que se transforma

Abogacía a distancia en Tucumán: la USP-T abrió inscripciones para empezar en abril

Abogacía a distancia en Tucumán: la USP-T abrió inscripciones para empezar en abril

Ranking: las 12 carreras que más trabajo y mejor sueldo tendrán en Argentina en los próximos años

Ranking: las 12 carreras que más trabajo y mejor sueldo tendrán en Argentina en los próximos años

Unicef busca creadores jóvenes: lanzan un concurso para producir contenido en redes

Unicef busca creadores jóvenes: lanzan un concurso para producir contenido en redes

Menos denim y algodón: ¿cuál será la tela furor en la temporada otoño-invierno de 2026?

Menos denim y algodón: ¿cuál será la tela furor en la temporada otoño-invierno de 2026?

Lo más popular
La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán
1

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”
2

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Adorni busca retomar su agenda de gestión
3

Adorni busca retomar su agenda de gestión

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?
4

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga
5

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?
6

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Más Noticias
Pueblos fantasma: Tucunuco, la ilusión del desierto que la dictadura deshizo

Pueblos fantasma: Tucunuco, la ilusión del desierto que la dictadura deshizo

Buscan al periodista David Cantarino: presentaron la denuncia y crece la incertidumbre

Buscan al periodista David Cantarino: presentaron la denuncia y crece la incertidumbre

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un impulso de confianza en la última semana de marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un impulso de confianza en la última semana de marzo, según Ludovica Squirru

Rige la alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: la advertencia para las provincias afectadas

Rige la alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: la advertencia para las provincias afectadas

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Comentarios