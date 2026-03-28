La naturaleza no es una fábrica de genios, pero sí potencia la creatividad

De lo que hay que estar advertidos es que todo ese esfuerzo no será garantía de un rendimiento creativo superior a alguien que no tiene contacto con un entorno natural. En otras palabras, la naturaleza no parece tener ese efecto especial que muchas veces se le atribuye. Sí, la creatividad no es solo "tener la idea loca", sino saber qué hacer con ella (herramientas) y ahí sí puede ayudar el entorno en el que el individuo se relaciona.