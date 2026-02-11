Milei elogió a Donald Trump por la captura de Maduro: “Es un ejemplo de coraje y liderazgo”

En un mensaje cargado de simbolismo político, el presidente Javier Milei celebró la distinción del Premio a la Libertad Económica durante la "Hispanic Prosperity Gala". El mandatario argentino no ahorró calificativos para Donald Trump, a quien definió como un "ejemplo de coraje" tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a principios de este año, un hito que Milei calificó como el fin de un "régimen sangriento".
Tras lamentar no haber podido viajar hacia el país norteamericano para recibir el galardón de manera presencial, el jefe de Estado argentino manifestó su agradecimiento a la invitación para formar parte del Board of Peace. Se trata de una iniciativa impulsada por Trump que busca garantizar la paz y la seguridad ante la inacción de organismos multilaterales.
“Un ejemplo de coraje y liderazgo que se ha manifestado con contundencia en nuestro propio hemisferio, llevando ante la justicia al dictador y terrorista Nicolás Maduro”, afirmó Milei, en alusión a la intervención en Venezuela realizada a principios de enero de este año.
Además, Milei aprovechó su intervención para ratificar el giro de 180 grados en la política exterior argentina. Criticó duramente la "inacción" de los organismos multilaterales y celebró la creación del "Board of Peace", la iniciativa de seguridad regional impulsada por Trump.
"Decidimos volver a donde pertenecemos: a Occidente, junto a los Estados Unidos e Israel", enfatizó el presidente, al marcar una ruptura definitiva con las alianzas previas con "dictaduras socialistas".
Economía y reformas internas
Más allá de la geopolítica, el jefe de Estado destacó la firma de acuerdos comerciales bilaterales, contrastándolos con el rechazo al libre comercio de administraciones pasadas. En clave interna, Milei aseguró que "lo peor de la tormenta ya pasó" y vinculó su éxito en las elecciones de medio término con el respaldo popular a su plan de ajuste y desregulación.
“Hoy, ya hemos pasado lo peor de la tormenta. Los argentinos ratificaron masivamente el rumbo de las elecciones de medio término”, resaltó el presidente, luego de haber enumerado las políticas aplicadas, entre ellas, el ajuste del gasto público, el ordenamiento de las calles tomadas por las protestas y la delincuencia y el cambio de regulación que reestructuró al Estado.
Con la mirada puesta en el Congreso, el mandatario adelantó que las reformas laboral y de baja de imputabilidad serán los próximos pasos clave de una gestión que, según sus palabras, ya suma 13.500 medidas de cambio.