Milei elogió a Donald Trump por la captura de Maduro: “Es un ejemplo de coraje y liderazgo”

En un mensaje cargado de simbolismo político, el presidente Javier Milei celebró la distinción del Premio a la Libertad Económica durante la "Hispanic Prosperity Gala". El mandatario argentino no ahorró calificativos para Donald Trump, a quien definió como un "ejemplo de coraje" tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a principios de este año, un hito que Milei calificó como el fin de un "régimen sangriento".