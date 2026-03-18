Venezuela: Delcy Rodríguez destituyó a Padrino López, histórico ministro de Defensa de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles el desplazamiento de una de las figuras más influyentes del esquema militar del chavismo: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien ocupaba el cargo desde 2014.
Según informó la mandataria interina, el general Gustavo González López será el encargado de reemplazar a Padrino al frente de la cartera militar, en lo que representa uno de los cambios más significativos dentro de la cúpula del poder venezolano en medio de la transición política.
“Agradecemos al general Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, escribió Rodríguez en Telegram. “Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, agregó, sin detallar cuáles serán sus nuevas funciones.
Padrino, con el máximo rango militar del país, se desempeñaba como ministro de Defensa desde octubre de 2014 y era considerado un pilar clave del gobierno de Nicolás Maduro, además de ser el principal articulador de la “lealtad absoluta” de las Fuerzas Armadas hacia el régimen.
Cambios en la cúpula militar del chavismo
Su continuidad en el cargo había sido sostenida incluso tras la captura de Maduro, con el objetivo de garantizar estabilidad dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Sin embargo, su salida ya era considerada probable por distintas fuentes vinculadas al oficialismo.
El reemplazante, Gustavo González López, había sido designado pocos días después de la caída de Maduro como jefe de la guardia presidencial y de la Dirección de Contrainteligencia Militar, posiciones clave dentro del aparato de seguridad del Estado.
Durante la transición encabezada por Rodríguez, la cúpula militar se había mantenido prácticamente intacta. Además de Padrino, también continuaba en su puesto Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), responsable del manejo de la tropa.