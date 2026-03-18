Venezuela: Delcy Rodríguez destituyó a Padrino López, histórico ministro de Defensa de Maduro

“Agradecemos al general Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, escribió Rodríguez en Telegram. “Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, agregó, sin detallar cuáles serán sus nuevas funciones.