José Antonio Kast asume la presidencia de Chile, rodeado de conservadores

VALPARAÍSO, Chile.- El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet. “Sí, juro”, expresó Kast en una ceremonia solemne ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.