Chile: Kast indultará a condenados por la represión

Durante su campaña, el mandatario ultraderechista también se abrió a estudiar indultos a algunos uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre un proyecto de ley impulsado por la derecha para permitir que presos con enfermedades terminales o mayores de 70 años cumplan sus penas fuera de la cárcel. Esto incluiría a ex agentes recluidos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.