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Chile: Kast indultará a condenados por la represión

Decenas de policías y militares fueron acusados por delitos durante el estallido de 2019

El presidente de Chile, José Kast. El presidente de Chile, José Kast.
Hace 2 Hs

SANTIAGO, Chile.- El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, indultará a policías y militares condenados por represión durante las protestas en Chile de 2019 que dejaron 30 manifestantes muertos, luego de que estudie sus casos, declaró en una entrevista.

En el pasado, el ultraderechista ha sido crítico del estallido social que se generó a partir de octubre de ese año, durante el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), proceso al que califica de “estallido delictual”.

En la campaña para las presidenciales de 2025, dijo que indultaría “a todos” los carabineros presos por delitos cometidos durante ese período pues consideraba que están siendo “perseguidos”.

Consultado por posibles liberaciones de los uniformados condenados, el mandatario aseguró: “Estamos en eso”. “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la república y yo la voy a utilizar”, agregó.

Cuestionado sobre si ya sabe quiénes serán los potenciales beneficiados, el mandatario de 60 años aseveró: “Estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo”.

No hay una cifra oficial de agentes condenados por represión durante el estallido social, pero se han reportado decenas de sentencias en la prensa local.

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Según un informe de la Fiscalía, entre el 18 de octubre y el 31 de marzo de 2020, se registraron más de 35.000 delitos. De ellos, un 34% corresponde a crímenes cometidos por agentes del Estado, y que involucran disparos a los ojos, torturas, detenciones ilegítimas, homicidios y abusos sexuales.

Heridas oculares

Además de los 30 fallecidos durante la convulsión social, se reportaron 464 personas con heridas oculares, según el informe.

Durante su campaña, el mandatario ultraderechista también se abrió a estudiar indultos a algunos uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre un proyecto de ley impulsado por la derecha para permitir que presos con enfermedades terminales o mayores de 70 años cumplan sus penas fuera de la cárcel. Esto incluiría a ex agentes recluidos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

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En una de sus primeras medidas, el nuevo gobierno ordenó una reducción de 3% en los gastos de todos los ministerios de Chile, en el marco de su anunciado plan de austeridad para bajar el déficit fiscal.

Kast asumió la presidencia el miércoles para relevar en el poder al izquierdista Gabriel Boric (2022-2026). Una de sus principales promesas de campaña fue la reducción de 6.000 millones de dólares del gasto público en 18 meses, una cifra equivalente al 2% del PIB, sin afectar programas sociales. Sus opositores cuestionan la viabilidad de esta iniciativa.

Temas Sebastián PiñeraChileAugusto PinochetGabriel BoricJosé Antonio Kast
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