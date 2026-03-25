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Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Un tribunal de Impugnación dispuso que se haga un nuevo juicio por el hecho. Los acusadores recurrieron a la Corte. Los argumentos de la defensa.

BATALLA PROCESAL. El caso, que estuvo cargado de polémicas, se ventiló en el Centro Judicial de Monteros. BATALLA PROCESAL. El caso, que estuvo cargado de polémicas, se ventiló en el Centro Judicial de Monteros.
Micaela Pinna Otero
Por Micaela Pinna Otero Hace 43 Min

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