Seguridad Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán Un tribunal de Impugnación dispuso que se haga un nuevo juicio por el hecho. Los acusadores recurrieron a la Corte. Los argumentos de la defensa. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL BATALLA PROCESAL. El caso, que estuvo cargado de polémicas, se ventiló en el Centro Judicial de Monteros. Por Micaela Pinna Otero Hace 43 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas ConcepciónMonterosMónica García de TargaViolencia de géneroInseguridadViolencia Tamaño texto Comentarios Lo más popular Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe ¿Estamos mal pero vamos bien? A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?