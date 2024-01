Femicidio en Simoca: “Al ver el cuerpo supimos que la teoría de un suicidio no cuadraba”

“El 27 de noviembre nos enteramos de la violencia de género. Mi hermana me llamó llorando y me dijo que Fernández le había pegado, yo salí del trabajo para ir a buscarla. Cuando llegué a su casa no la dejaba salir, le abrió la puerta y ahí yo le advertí que no toleraríamos estas cosas”, contó Pérez. También que explicó que esa noche el acusado fue a disculparse con la familia por lo ocurrido y que con el paso de los días consiguió retomar la relación con Vanesa.