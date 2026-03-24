Opinión›› PANORAMA TUCUMANO ¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Javier Milei. Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánOsvaldo JaldoPatricia BullrichLa MadridJavier MileiFenoaInundaciones 2026 Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Tanto costaba visitar La Madrid? Al mal tiempo: la raspa de alegría Recuerdos fotográficos: 2004. Una alumna eligió el árbol notable Recuerdos fotográficos: 1959. La primera visita de los Globetrotters a Tucumán Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros” Lo más popular Lobo Medina, la AFA y el día en el que empezamos a desconfiar En vísperas de definiciones para la zafra azucarera El peso de Ingresos Brutos a la hora de determinar los precios Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica” Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní