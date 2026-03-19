Javier Milei llegó a Tucumán y fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo

Milei en Tucumán

El jefe de Estado fue el principal orador del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. El encuentro se desarrolló en el Hotel Hilton Garden Inn y reunió a un importante número de disertantes, entre ellos la senadora nacional Patricia Bullrich; el analista político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; el empresario Sebastián Budeguer; y el economista Fernando Marull.