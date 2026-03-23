Maripaz Caraque, la tucumana que a los 14 años desafía límites y se gana su lugar en el motocross

La preparación para lo que viene también exige esfuerzo. En abril, Maripaz correrá por primera vez el Campeonato Argentino de Motocross en Neuquén, que reunirá pilotos del país y de países vecinos. La previa incluye gimnasio, trabajo con psicólogo deportivo y viajes frecuentes a Córdoba para entrenar con su instructor. “Nos preparamos a full. La lluvia limita bastante los entrenamientos, así que viajamos a Córdoba los fines de semana. Nos organizamos con permiso del colegio, salimos el viernes a la mañana y a la tarde ya está entrenando. El sábado y el domingo también, y después volvemos a Concepción”, explicó Contreras.