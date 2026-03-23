Crisis y consumo: crece la venta de pan en Tucumán y cambia la forma de alimentarse

En un recorrido realizado por el móvil de LA GACETA Play, a cargo de Matías Auad, la cobertura llegó hasta una de las panaderías tradicionales ubicadas en la zona de avenida Belgrano al 2100, en las cercanías del barrio El Bosque. En una jornada marcada por un clima fresco y nublado, el deseo irrefrenable por las harinas -bautizado humorísticamente por Auad como el "pensamiento panadero"- se hace sentir con fuerza en las calles y motoriza las ventas. Sin embargo, más allá del factor climático, estos comercios notan un cambio profundo impulsado por la crisis económica: un aumento sostenido en el consumo de pan de las familias para hacer rendir sus comidas.