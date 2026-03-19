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Asfixia financiera: la crisis de deuda saltó de los hogares a las pequeñas empresas

Mientras el incumplimiento corporativo general se mantiene bajo, las pequeñas y medianas firmas registran una irregularidad del 4% presionadas por la falta de liquidez y el costo del financiamiento.

Calculadora en mano para enfrentar las deudas. Calculadora en mano para enfrentar las deudas. (Foto: Adobe Stock)
Hace 1 Hs

El sistema crediticio argentino comienza a mostrar señales de agotamiento que trascienden el consumo minorista. Aunque históricamente el financiamiento corporativo exhibió mayor resiliencia que el crédito a individuos, la tendencia actual marca un punto de inflexión. 

La irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones comerciales avanza de forma heterogénea, ensanchando la brecha entre las grandes corporaciones y el entramado PyME.

Según datos oficiales a diciembre de 2025, la tasa de créditos comerciales con dificultades de cobro ascendió al 2,7%, un incremento sensible frente al 0,8% registrado apenas un año atrás. 

Sin embargo, este promedio esconde una realidad dual: mientras las grandes empresas mantienen una mora ínfima del 0,9% gracias a su acceso a diversos canales de fondeo, las Pymes ya enfrentan un índice del 4%. Para estas últimas, el crédito dejó de ser una palanca de crecimiento para convertirse en un recurso de supervivencia operativa.

Asimetría en el acceso y crisis por sectores

La concentración del mercado agrava el escenario. Según el Estudio Económico del Banco Provincia, solo el 0,3% de las sociedades -las grandes empresas- acapara el 42% del volumen total de préstamos. El 58% restante debe ser disputado por el 99,7% de las firmas activas del país.

Esta asfixia financiera impacta con mayor dureza en estos sectores específicos:

- Construcción: lidera la morosidad debido a la parálisis de la obra pública y el aumento de costos.

- Comercio minorista: afectado por la caída del consumo interno, las empresas priorizan el pago de salarios sobre los compromisos bancarios.

- Agro y energía: actúan como el contrapeso positivo, con indicadores saludables gracias a su capacidad exportadora.

Advertencias globales y el frente hogareño

La calificadora Moody’s advirtió sobre el deterioro en la calidad de los activos bancarios, al señalar que la inflación persistente y la caída del ingreso real seguirán erosionando la capacidad de repago durante 2026. 

Este fenómeno se espeja en las familias: uno de cada dos adultos argentinos posee deuda, con una mora que trepa al 24,6% en entidades no financieras (fintech y tarjetas de retail), lo que pone en evidencia un sistema al límite de su capacidad.

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