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En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

El oficialismo empezó a mover sus fichas para truncar el pedido de interpelación que solicitó la comisión investigadora del caso.

DEFENSA. Para Abdala no existen causas reglamentarias que justifiquen una interpelación de los funcionarios. DEFENSA. Para Abdala no existen causas reglamentarias que justifiquen una interpelación de los funcionarios.
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 3 Hs

La tensión política en el Congreso de la Nación ha alcanzado un nuevo punto de ebullición tras la formalización de los pedidos de interpelación contra la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La oposición busca explicaciones urgentes sobre los vínculos del Ejecutivo con el polémico token $Libra, en una causa que suma revelaciones tras el peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

Sin embargo, la estrategia del Gobierno para contener el avance legislativo ya está en marcha. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, adelantó ayer que el oficialismo no dará lugar a los pedidos de comparecencia. Según el legislador representante de San Luis en la Cámara alta, no existen causas reglamentarias que justifiquen una interpelación, calificando las intenciones de los bloques opositores como meros ejercicios de “politiquería” destinados a desgastar la imagen pública de la gestión actual.

La ofensiva opositora está liderada por una comisión investigadora integrada por diputados de diversos bloques, entre ellos Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Sabrina Selva y Juan Marino. El grupo presentó un proyecto de resolución que exige que Karina Milei asista al recinto para dar cuenta de su presunta participación en la promoción de la criptomoneda. El texto subraya la condición de “imputada” de la funcionaria y solicita que concurra acompañada de sus abogados defensores.

El foco del conflicto radica en las comunicaciones detectadas por la justicia entre la cúpula del poder y el empresario cripto Mauricio Novelli. Los peritajes revelaron al menos siete contactos telefónicos entre Karina Milei y Novelli durante un solo fin de semana de febrero de 2025. Además, la oposición indaga sobre una supuesta videollamada ocurrida en abril de 2021, que sugeriría un vínculo de larga data entre los hermanos Milei y el empresario ahora investigado.

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Uno de los mensajes más comprometedores que sustentan el pedido de interpelación proviene de un chat entre Novelli y su secretaría, donde se menciona: “Tenemos que pagar los U$S 2.000 de Milei de siempre”. Este registro, incorporado a la causa la semana pasada, es la pieza clave que los diputados Ferraro y Massot utilizan para argumentar que el control legislativo es una necesidad reforzada por la gravedad de las irregularidades detectadas.

En el proyecto de resolución, los legisladores invocan el artículo 71 de la Constitución Nacional, que faculta a las Cámaras a hacer venir a los ministros para recibir informes. Sostienen que el ejercicio de esta potestad no es discrecional cuando se trata de funcionarios con rango ministerial involucrados en hechos públicos de tal magnitud. Para los firmantes, el plano judicial y el legislativo se complementan en la búsqueda de transparencia.

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A estos cuestionamientos se suma la situación de Manuel Adorni. El jefe de los ministros ha quedado bajo la lupa no solo por la causa $Libra, sino también por sus recientes y polémicos viajes a Punta del Este. Para la oposición, resulta imperativo que el funcionario explique si existieron acuerdos de monetización de la imagen presidencial y cuál fue su rol exacto en la gestión de la crisis desatada tras el lanzamiento del activo digital.

En el oficialismo, la respuesta ha sido de un rechazo tajante y cargada de comparaciones con gestiones anteriores. En este sentido, Abdala minimizó las críticas hacia Adorni, señalando que el ministro coordinador “pidió las disculpas correspondientes”. En una fuerte contraofensiva retórica, el senador comparó la situación con los traslados de diarios que realizaba el kirchnerismo, afirmando que existen diferencias éticas sustanciales entre ambos modelos de gestión.

Abdala también apuntó contra la legitimidad de los reclamos opositores y dijo que la misma se ve socavada por la situación judicial de sus propios líderes, mencionando explícitamente a figuras condenadas que, a su criterio, restan espacio y credibilidad a las críticas que hoy recibe la administración libertaria.

Trámite judicial

Mientras tanto, la Justicia Federal avanza con cautela. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la investigación pero aclarando que los informes periciales filtrados son “orientadores” y no constituyen conclusiones definitivas. Esta aclaración busca preservar la eficacia del proceso ante la gran filtración de chats y llamadas que inundan los medios.

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El informe final “con conclusiones rigurosas”, fue elevado a la fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial, el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes. Con este comunicado, Taiano negó que haya ocultamiento de pruebas y recordó que él ordenó el análisis de los dispositivos y remarcó que la investigación bajo su responsabilidad avanza.

Pruebas y citaciones: Taiano prepara nuevas medidas

El peritaje informático realizado por el Ministerio Público Fiscal reveló que el presidente Javier Milei habló al menos cinco veces por teléfono con el lobbista Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda. También se habría encontrado en el dispositivo de Novelli un borrador de un presunto acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, el creador de $Libra, y un supuesto acuerdo de pagos por US$ 5 millones. En este escenario, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Taiano trabaja sobre una batería de nuevas medidas que incluyen la citación de nuevos testigos que aparecen en esos registros.

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