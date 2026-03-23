En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

Pruebas y citaciones: Taiano prepara nuevas medidas

El peritaje informático realizado por el Ministerio Público Fiscal reveló que el presidente Javier Milei habló al menos cinco veces por teléfono con el lobbista Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda. También se habría encontrado en el dispositivo de Novelli un borrador de un presunto acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, el creador de $Libra, y un supuesto acuerdo de pagos por US$ 5 millones. En este escenario, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Taiano trabaja sobre una batería de nuevas medidas que incluyen la citación de nuevos testigos que aparecen en esos registros.



