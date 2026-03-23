De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Además, la justicia también puso la lupa sobre el patrimonio del funcionario. Pagano amplió su denuncia por presunto enriquecimiento ilícito tras conocerse la compra de una propiedad en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz en 2024, registrada a nombre de Angeletti. Ante esto, Adorni optó por el silencio, delegando en su entorno la explicación de que el asunto ya está en manos de la justicia.