El precio de la nafta en Argentina sigue debajo del promedio mundial, pero el gasoil escala al podio regional

El relevamiento de SEG Ingeniería, basado en datos de Global Petrol, ubicó a la nafta argentina en el noveno puesto del ranking latinoamericano. Mientras que en Uruguay el litro supera los U$S2, en Argentina el costo es sensiblemente menor, aunque se mantiene por encima del promedio regional (U$S1,12). En contraste, Brasil presenta un precio más bajo que el local, con U$S1,16 por litro.