Secciones
EconomíaNoticias económicas

El precio de la nafta en Argentina sigue debajo del promedio mundial, pero el gasoil escala al podio regional

El relevamiento de SEG Ingeniería, basado en datos de Global Petrol, ubicó a la nafta argentina en el noveno puesto del ranking latinoamericano.

El precio de las naftas quedó en vilo por el conflicto en Medio Oriente. El precio de las naftas quedó en vilo por el conflicto en Medio Oriente.
Hace 1 Hs

A pesar de los últimos aumentos, el precio de la nafta en Argentina se mantiene en una posición intermedia dentro del mapa energético de América Latina. Con un valor de U$S1,228 por litro, el país conserva una ventaja competitiva frente a vecinos como Uruguay y Chile, situándose incluso por debajo del promedio global (U$S1,28). 

Sin embargo, la situación es opuesta en el mercado del gasoil, donde los costos locales treparon hasta convertirlo en uno de los más caros de la región.

El relevamiento de SEG Ingeniería, basado en datos de Global Petrol, ubicó a la nafta argentina en el noveno puesto del ranking latinoamericano. Mientras que en Uruguay el litro supera los U$S2, en Argentina el costo es sensiblemente menor, aunque se mantiene por encima del promedio regional (U$S1,12). En contraste, Brasil presenta un precio más bajo que el local, con U$S1,16 por litro.

La presión sobre el gasoil y el factor geopolítico

El escenario se vuelve crítico al analizar el gasoil. Argentina ocupa hoy el tercer lugar entre los países con el combustible más costoso (U$S1,3 por litro), superada únicamente por México y Bolivia. 

Esta suba impactó directamente en la estructura de costos logísticos, especialmente en un escenario de alta volatilidad del crudo Brent, que ha oscilado entre los U$S90 y los U$S120 tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La principal amenaza para los precios internos radica en el Estrecho de Ormuz. Un eventual bloqueo en esta ruta clave, por donde circula el 20% del petróleo mundial, dispararía los valores de referencia internacionales, al forzar nuevos ajustes en los surtidores locales y profundizando la presión inflacionaria en el transporte.

Temas Guerra en Medio Oriente IránIsraelBuenos AiresBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados UnidosGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La recomendación del CEO de YPF: “Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy”

La recomendación del CEO de YPF: “Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy”

La nafta ya subió 6% en el país desde que comenzó la guerra en Medio Oriente

La nafta ya subió 6% en el país desde que comenzó la guerra en Medio Oriente

Luis Caputo defendió la apertura comercial en medio de la tensión con los industriales

Luis Caputo defendió la apertura comercial en medio de la tensión con los industriales

Lo más popular
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
4

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas
5

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija
6

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Más Noticias
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Los hermanos de Paulina Lebbos cargaron contra César Soto: “siempre fue violento”

Los hermanos de Paulina Lebbos cargaron contra César Soto: “siempre fue violento”

Comentarios