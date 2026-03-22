El vértigo en la última película de Lucrecia Martel

Hay tres tercios en Nuestra tierra, en los que se podría ordenar un comentario posible. El primer tercio es esa mirada sin tripulación en el vuelo del dron. Incomoda encontrarse con un dron en una Martel, cuando lo que se espera es su cámara a pie, cercana a los cuerpos en la imagen, próxima a la voz y atenta a los ruidos. Hay algo de la destreza de Martel en la elección del dron. Cual si, en calidad de directora, se encontrara en metódica obediencia a la forma del objeto cine en lugar de diestra tirana de la lente. Las circunstancias habrían impuesto a la directora en busca del tiempo en los hechos: a saber, el proceso de Darío Luis Amín, Luis Humberto “El Niño” Gómez y Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi; el encuentro con que lo primero en cristalizar es los mismos actores del acontecimiento en un teatro de la reconstrucción, en el gesto de dirigir una dramatización del tiempo. El hecho tuvo lugar nueve años atrás, el criminal regresa al lugar de los hechos y deja ahí su rastro. Es bien conocido en todo policial que el equívoco del homicida sea regresar al lugar de los hechos porque ahí es cuando se lo captura o, cuando no es encontrado en el momento, es cuando deja su firma, el rastro que al detective le conducirá hacia su persona. Porque, finalmente, la reconstrucción de la escena del crimen es más un retrato del asesino que un homenaje a la víctima. En el primer tramo se asiste a un desdoblamiento de la lente, hay un sueño dentro de un sueño, la cámara compone la imagen de alguien componiendo una escena. Hay aquí un humor muy propio de Martel, quizá ella riéndose de sí misma, del rol que rehúsa ocupar, el del director que trata de dirigir los actores para emular con precisión, con exactitud de cirujano la realidad, una realidad. Martel no cree en la verdad, si hay alguna sensación con la que una queda después de sus piezas es la noción de perspectiva y la multiplicidad de ángulos con que cuenta un objeto tridimensional, como lo es la realidad concreta, para ser mirado.