River derrotó a Estudiantes de Río Cuarto y se afianza como líder de su zona

El partido entre River y Estudiantes de Rio Cuarto fue un bodrio desde el arranque. Para el público, para quienes lo vieron por televisión, para los jugadores, para los dirigentes, para el técnico. Aburrido, lento, sin mayores incidentes. Esa es la realidad. Durante la semana había generado más movimiento la discusión por los precios altísimos de las entradas para no socios ante la visita “Millonaria” (literalmente). En Córdoba se esperaba un estadio lleno para un cruce que no se daba de manera oficial desde 1984 y así fue. El detrás de escena del elevado monto impuesto a los tickets tenían la intención de evitar que la tribuna se llenara de hinchas visitantes camuflados.
River salió con un 4-3-3 definido. El, todavía flamente DT, Eduardo Coudet metió una sola variante respecto a los primeros compromisos y apostó por Joaquín Freitas en lugar de Kendry Páez, que venía de salir con un golpe ante Sarmiento. El tridente ofensivo lo completaron Sebastián Driussi e Ian Subiabre, con Fausto Vera, Ánibal Moreno y Tomás Galván en el medio. La defensa con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, delante de Santiago Beltrán, que partido a partido se viene ganando su lugar en el “11” titular.
En la cancha pasó poco. Ni River ni Estudiantes lograron hacerse cargo del partido. La pelota se perdía en el medio, iba de un lado al otro sin profundidad ni situaciones de riesgo. Sobre el cierre del primer tiempo empezó a notarse el mal estado del campode juego, con sectores levantados cerca del banco de suplentes. La única acción distinta fue una polémica. El árbitro Nazareno Arasa cobró penal por una mano de Matías Valenti y luego de la revisión en el VAR cambió la decisión.
El segundo tiempo siguió por la misma línea. A los 11 minutos llegó el golpe de Río Cuarto, raro, inesperado. River quedó como distraído, sin que hubiera pasado nada antes que lo anticipara. El despeje de Martínez Quarta alcanzó a estirar la jugada, el rebote le quedó servido a Tomás González y terminó en gol. El VAR volvió a intervenir y lo anuló por fuera de juego. Esa jugada fue un cachetazo que lo despertó a River y lo volvió a meter en partido.
A los 24 minutos apareció otra vez la incidencia arbitral. Un pisotón en el área derivó en penal para el “Millonario”. Montiel se hizo cargo y lo cambió por gol sin complicaciones. A los 29, Coudet movió el banco y pasó a un 4-2-3-1 con los ingresos de Juan Fernando Quintero y Matías Viña por Subiabre y Freitas.
Figura no hubo. Algún destacado como González, que corrió todo el partido, y poco más. El resultado terminó definido por decisiones del juez. A los 45 más 10, Maximiliano Salas, que ingresó en el complemento, tuvo su oportunidad en una contra, con un Río Cuarto cansado y mal parado. Quedó con campo libre y definió para el segundo gol.
Coudet suma tres triunfos en tres partidos al frente de River. Sufrieron todos, se aburrieron todos, corrieron todos. La pelota circuló más por el medio que cerca de las áreas, aunque el marcador terminó mostrando dos goles, que valen y mucho.