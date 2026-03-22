River derrotó a Estudiantes de Río Cuarto y se afianza como líder de su zona

El partido entre River y Estudiantes de Rio Cuarto fue un bodrio desde el arranque. Para el público, para quienes lo vieron por televisión, para los jugadores, para los dirigentes, para el técnico. Aburrido, lento, sin mayores incidentes. Esa es la realidad. Durante la semana había generado más movimiento la discusión por los precios altísimos de las entradas para no socios ante la visita “Millonaria” (literalmente). En Córdoba se esperaba un estadio lleno para un cruce que no se daba de manera oficial desde 1984 y así fue. El detrás de escena del elevado monto impuesto a los tickets tenían la intención de evitar que la tribuna se llenara de hinchas visitantes camuflados.