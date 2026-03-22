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Polémica en Estudiantes de Río Cuarto–River: el VAR revirtió el penal tras más de cinco minutos de revisión

El árbitro Nazareno Arasa sancionó una mano dentro del área en favor de River, pero la revisión determinó que la infracción había sido afuera. La demora superó los cinco minutos y reavivó el debate sobre el tiempo neto de juego.

POLÉMICA. La decisión de revertir la sanción de la pena máxima llevó más de 5 minutos en tomarse. POLÉMICA. La decisión de revertir la sanción de la pena máxima llevó más de 5 minutos en tomarse.
Hace 1 Hs

Una de las pocas acciones relevantes del primer tiempo entre River y Estudiantes de Río Cuarto terminó envuelta en polémica y expuso, una vez más, los tiempos del VAR en el fútbol argentino. A los 35 minutos, Nazareno Arasa sancionó penal para el “Millonario” por una supuesta mano de Matías Valenti dentro del área.

La decisión generó inmediatas protestas y derivó en una revisión extensa desde la cabina del videoarbitraje, encabezada por Salomé Di Iorio. Finalmente, tras observar la jugada, el árbitro revirtió su fallo inicial. “La falta fue afuera”, resolvió, anulando el penal y sancionando tiro libre desde el borde del área. Además, Matías Valenti fue amonestado por la infracción.

La secuencia dejó sin efecto la posibilidad de que Gonzalo Montiel ejecutara desde los doce pasos y, al mismo tiempo, volvió a instalar el foco en el tiempo detenido. En total, la revisión se extendió por más de cinco minutos, aunque el tiempo añadido al cierre de la primera mitad fue de apenas cinco.

El episodio no sólo modificó una decisión puntual, sino que volvió a poner en discusión la gestión del tiempo en el fútbol argentino. En un partido con escasas situaciones, la intervención del VAR terminó teniendo más peso que el propio desarrollo del juego, en una escena que ya empieza a volverse habitual.

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