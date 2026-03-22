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Juana Viale sorprendió con su look otoñal: camisa de encaje y pantalón de terciopelo

“Ni muy, muy, ni tan, tan”, describió la nieta de Mirtha Legrand a su outfit otoñal con transparencias que definió un mediodía osado para su programa de este domingo 22 de marzo.

Juana Viale Juana Viale
Hace 5 Min

Juana Viale brilló en la apertura de su programa este domingo 22 de marzo con un atuendo blanco y negro de media estación para recibir al otoño. Se trató de una combinación que incluyó dos tipos distintos de telas y texturas. Además, fiel a su estilo, la actriz y conductora de Almorzando con Juana Viale (eltrece) volvió a las transparencias en la parte superior.

En esta ocasión y al igual que desde finales del año pasado, la nieta de Mirtha Legrand lució un outfit que no lleva la firma de Gino Bogani, diseñador que siempre la acompañó con las vestimentas para cada emisión.

El look de Juana Viale para inaugurar el otoño. El look de Juana Viale para inaugurar el otoño.

“Tengo puesto un pantalón de terciopelo negro y una blusa de encaje con mangas ranglán y cuello medio que está abrochada por detrás”, detalló la conductora y especificó: “No es ni un ‘muy, muy, ni un tan, tan’ del todo. O sea, ni muy abrigado, pero ni muy veraniego. Estamos en el punto medio”. Como calzado llevó un par de zapatos con tacón de aguja oscuros y evitó los accesorios, como pulseras, collares y aros.

“Siempre estupenda”; “Muy bonita”; “Me encanta”; “Bella, todo te queda bien” y “Divina”, fueron algunos de los elogios que recibió la conductora en la sección de comentarios del Instagram oficial de la Mesaza.

En cuanto al peinado, Viale utilizó trenzas recogidas que juntas formaron un rodete simple detrás. “Hicieron lío”, señaló con humor la conductora. Por su parte, el maquillaje incluyó un delineado con sombra en tonalidad de frutos rojos.

Acerca de los invitados que recibió para esta jornada, Viale organizó una Mesaza con Martín Slipak, Rocío Marengo, Carolina Papaleo, Martín Pugliese y el músico Antonio Birabent. Para sorpresa de sus espectadores, al final de la emisión entrevistó a Catriel y a Paco Amoroso por el nuevo álbum que lanzaron en conjunto la semana pasada y que dio de qué hablar.

Temas Mirtha LegrandJuana Viale
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