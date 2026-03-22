Juana Viale sorprendió con su look otoñal: camisa de encaje y pantalón de terciopelo

“Tengo puesto un pantalón de terciopelo negro y una blusa de encaje con mangas ranglán y cuello medio que está abrochada por detrás”, detalló la conductora y especificó: “No es ni un ‘muy, muy, ni un tan, tan’ del todo. O sea, ni muy abrigado, pero ni muy veraniego. Estamos en el punto medio”. Como calzado llevó un par de zapatos con tacón de aguja oscuros y evitó los accesorios, como pulseras, collares y aros.