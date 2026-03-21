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La Justicia pide informes sobre el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este

Se descubrió el piloto que facturó el viaje.

Manuel Adorni. Manuel Adorni.
Hace 2 Hs

La investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su viaje a Punta del Este sumó una nueva información. Y es que se conoció que un piloto con 25 años de experiencia en el rubro fue quien facturó el vuelo privado del funcionario nacional y su familia durante el fin de semana de carnaval. Mientras tanto, se investiga si hubo un presunto delito de dádivas o enriquecimiento ilícito.

Las medidas se solicitaron en la causa promovida contra el funcionario del presidente Javier Milei, tras las denuncias impuestas por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. El tema está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien pidió informes para saber si Adorni cumplía alguna misión oficial durante su viaje a Punta del Este.

Fue en este marco que se conoció que Agustín Issin, de 46 años, fue quien compró un paquete de 10 vuelos y uno de ellos fue usado por el jefe de Gabinete. Lo descubierto aparece en las facturas que la empresa que trasladó a Adorni presentó en la causa penal.

“La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri, yo soy Broker. Al vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”, dijo Issin a La Nación.

Además, se informó que Issin es piloto corporativo y voló aviones de línea para Latam. Hoy trabaja para Consultatio, pero antes estuvo en Sunny Sky, Jet Clipper y American Logistic. También fue piloto de taxi aéreo para la firma Royal Class y maneja helicópteros, según su perfil de LinkedIn.

Lijo pidió levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública y amigo de Adorni que dijo que alojó al jefe de Gabinete y a su familia en su casa de Uruguay durante el feriado de carnaval. Se busca determinar si hubo delito en ese viaje durante el 12 y el 17 de febrero pasado.

Según se constató, el vuelo se hizo en un avión de la empresa Alpha Centauri S. A. y se pagó por él unos U$S 4.830. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta, la factura es de U$S 42.250.

Las cámaras de seguridad

Además, el juez requirió que los organismos públicos que se desempeñan en el aeropuerto de San Fernando entreguen los registros de las cámaras de seguridad y toda la documentación vinculada al caso.

Manuel Adorni: una productora vinculada a la TV Pública pagó su vuelo a Punta del Este

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En tanto, a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei, se le solicitó que brinde información sobre si hay allí “expediente, actuación, autorización, misión oficial, comisión de servicio, licencia, solicitud o liquidación de viáticos, asignación de pasajes, rendición de gastos” relativos al viaje de Adorni o su “estadía, alojamiento o financiamiento del viaje”.

Además, Lijo levantó el secreto fiscal de Imhouse SA y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera desde el 1 de enero de 2023 a la actualidad.

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

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El propósito es avanzar sobre los datos de facturación, emitida y recibida, clientes, proveedores y eventuales operaciones, entre otros.

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