La Justicia pide informes sobre el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este

La investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su viaje a Punta del Este sumó una nueva información. Y es que se conoció que un piloto con 25 años de experiencia en el rubro fue quien facturó el vuelo privado del funcionario nacional y su familia durante el fin de semana de carnaval. Mientras tanto, se investiga si hubo un presunto delito de dádivas o enriquecimiento ilícito.