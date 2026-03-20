Manuel Adorni: una productora vinculada a la TV Pública pagó su vuelo a Punta del Este

La investigación judicial sobre los viajes de Manuel Adorni sumó un dato revelador: el vuelo privado que trasladó al funcionario y a su familia a Punta del Este durante el último Carnaval fue pagado por una empresa ligada a un periodista de la TV Pública.
Según documentos a los que accedió La Nación, la factura de ida fue cancelada por la firma "Imhouse S.A.", cuyo accionista es Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni.
El pago, que ascendió a $6.984.180 (unos 4.830 dólares), se realizó mediante transferencia bancaria a la empresa Alpha Centauri S.A., operadora del "Honda Jet" utilizado para el traslado. El dato generó un fuerte interrogante ético y legal, ya que la TV Pública -donde desempeña tareas Grandio- depende directamente de la Secretaría de Comunicación, bajo la órbita del propio Adorni.
Ante este escenario, el juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba urgentes. La PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) deberá entregar todos los registros fílmicos del aeropuerto de San Fernando del pasado 12 de febrero, incluyendo ingresos, hangares y pistas, con el fin de reconstruir los movimientos de la comitiva.
Esta causa se suma a la reciente polémica por el viaje oficial a Nueva York, donde Adorni fue cuestionado por incluir a su esposa en la delegación, justificando el hecho como un deseo personal de que lo acompañara mientras él se "deslomaba" trabajando.