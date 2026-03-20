Secciones

Allanan las sedes de la AFA por la causa que investiga los bienes de Toviggino

Política

Manuel Adorni: una productora vinculada a la TV Pública pagó su vuelo a Punta del Este

Una factura presentada ante el juez Ariel Lijo confirma que la empresa Imhouse S.A., del periodista Marcelo Grandio, costeó el traslado a Punta del Este por casi 7 millones de pesos.

EN UN VIAJE OFICIAL. Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti. EN UN VIAJE OFICIAL. Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti.
Hace 43 Min

La investigación judicial sobre los viajes de Manuel Adorni sumó un dato revelador: el vuelo privado que trasladó al funcionario y a su familia a Punta del Este durante el último Carnaval fue pagado por una empresa ligada a un periodista de la TV Pública. 

Según documentos a los que accedió La Nación, la factura de ida fue cancelada por la firma "Imhouse S.A.", cuyo accionista es Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni.

El pago, que ascendió a $6.984.180 (unos 4.830 dólares), se realizó mediante transferencia bancaria a la empresa Alpha Centauri S.A., operadora del "Honda Jet" utilizado para el traslado. El dato generó un fuerte interrogante ético y legal, ya que la TV Pública -donde desempeña tareas Grandio- depende directamente de la Secretaría de Comunicación, bajo la órbita del propio Adorni.

Ante este escenario, el juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba urgentes. La PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) deberá entregar todos los registros fílmicos del aeropuerto de San Fernando del pasado 12 de febrero, incluyendo ingresos, hangares y pistas, con el fin de reconstruir los movimientos de la comitiva. 

Esta causa se suma a la reciente polémica por el viaje oficial a Nueva York, donde Adorni fue cuestionado por incluir a su esposa en la delegación, justificando el hecho como un deseo personal de que lo acompañara mientras él se "deslomaba" trabajando.

Temas Buenos AiresPunta del EsteManuel AdorniGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nueva denuncia contra Adorni: le adjudican una casa en un country que no figura en su declaración jurada

Nueva denuncia contra Adorni: le adjudican una casa en un country que no figura en su declaración jurada

Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero
2

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
3

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Un mensaje macro y evangelizador
4

Un mensaje macro y evangelizador

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
5

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”
6

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Más Noticias
Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador

Un mensaje macro y evangelizador

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Patricia Bullrich llamó a invertir para que el norte “deje de ser pobre”

Patricia Bullrich llamó a invertir para que el norte “deje de ser pobre”

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Fenoa 2026: dirigentes libertarios y de otros partidos opositores destacaron el rol empresario

Fenoa 2026: dirigentes libertarios y de otros partidos opositores destacaron el rol empresario

Para Patricio Supervielle, el rumbo fiscal y la apertura económica deben sostenerse como verdadero motor del desarrollo nacional

Para Patricio Supervielle, el rumbo fiscal y la apertura económica deben sostenerse como verdadero motor del desarrollo nacional

Comentarios