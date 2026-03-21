El tiempo en Tucumán: fin de semana largo nublado y con lluvias aisladas

Tiempo en Tucumán el fin de semana largo

Durante los dos días extra del fin de semana, la temperatura subirá algunos grados, pero el calor seguirá sin ser agobiante. En cambio, puede que la humedad sí marque una diferencia. El lunes el termómetro marcará una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C. No se esperan precipitaciones por la madrugada y la mañana, pero sí durante la segunda mitad del día. Por la tarde y la noche habrá lluvias aisladas con probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%.