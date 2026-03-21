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El tiempo en Tucumán: fin de semana largo nublado y con lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un descenso mínimo de la temperatura y probabilidad de precipitaciones durante todo el fin de semana largo en la provincia.

El tiempo en Tucumán: fin de semana largo nublado y con lluvias aisladas Foto: Comunicación de Tucumán
Hace 11 Min

El fin de semana largo dará un respiro del calor agobiante a los tucumanos, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque aún hay probabilidad de precipitaciones para todos los días entre este 21 y el 24 de marzo, la temperatura se mantendrá en niveles agradables, con una tendencia al descenso por las noches y madrugadas.

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Aunque hasta hace algunas horas el SMN no pronosticaba lluvias para el lunes, las previsiones del organismo cambiaron en las últimas horas y ahora es altamente probable que el día no laborable también esté marcado por las lluvias. Las temperaturas, por lo pronto, no excederán los 26 °C, pero habrá mínimas de hasta 16 °C, en consonancia con el inicio del otoño.

Lluvias y temperatura agradable el fin de semana en Tucumán

En su última actualización, el SMN anticipó que Tucumán tendrá lluvias en diferentes regiones de la provincia a lo largo de todo el día. Por la mañana y la tarde se esperan lluvias aisladas. Por la noche las precipitaciones serán incluso más leves y adoptarán la forma de lloviznas. Durante todo el día habrá entre un 10 y un 40% de probabilidad de precipitación y la temperatura máxima llegará a los 25 °C con vientos leves.

El domingo la temperatura descenderá apenas dos grados. Mientras la mínima se ubicará en los 18 °C, la máxima llegará a los 23 °C. Pero el sol no aparecerá, según el pronóstico. La madrugada estará marcada por las lluvias aisladas que hacia la mañana se transformarán en lloviznas. La tarde y la noche transcurrirán con el cielo mayormente nublado y muy pocas probabilidades de precipitaciones.

Tiempo en Tucumán el fin de semana largo

Durante los dos días extra del fin de semana, la temperatura subirá algunos grados, pero el calor seguirá sin ser agobiante. En cambio, puede que la humedad sí marque una diferencia. El lunes el termómetro marcará una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C. No se esperan precipitaciones por la madrugada y la mañana, pero sí durante la segunda mitad del día. Por la tarde y la noche habrá lluvias aisladas con probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%.

El último día del fin de semana largo habilitará a hacer algunas actividades al aire libre, casi sin cuidado, porque durante la primera parte del día el cielo estará parcialmente nublado y, por la tarde y la noche, algunas zonas tendrán chaparrones. Además, la temperatura máxima será ideal para pasear en el exterior porque llegará a los 26 °C.

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