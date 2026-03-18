¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico poco alentador del Servicio Meteorológico Nacional

El mal tiempo se mantendrá durante gran parte de la semana en Tucumán, con lluvias, tormentas aisladas y mejoras recién hacia el inicio de la próxima semana.
Una semana marcada por la inestabilidad
El pronóstico extendido anticipa varios días consecutivos de lluvias y tormentas en Tucumán. Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones inestables se mantendrán al menos hasta el fin de semana.
Las temperaturas se moverán entre los 18° y 21° de mínima, con máximas que rondarán entre los 25° y 29°, en un contexto de alta humedad.
Día por día: cómo sigue el tiempo
Miércoles
Chaparrones durante la noche
Jueves
Madrugada con lluvias
Mañana mayormente nublada
Tormentas aisladas por la tarde y noche
Viernes
Tormentas aisladas en la madrugada
Mejora hacia la tarde, con cielo mayormente nublado
Sábado
Chaparrones durante la mañana
Tormentas aisladas hacia la tarde y noche
Domingo
Persisten tormentas aisladas en la madrugada
Mejora parcial hacia la tarde
¿Cuándo mejora el tiempo?
El alivio comenzaría recién entre el lunes y martes, cuando se esperan jornadas mayormente nubladas, con menor probabilidad de precipitaciones.
Sin embargo, el martes por la noche podrían volver los chaparrones, lo que indica que la estabilidad aún no será definitiva.