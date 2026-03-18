Secciones
SociedadClima y ecología

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico poco alentador del Servicio Meteorológico Nacional

Día por día: cómo sigue el tiempo.

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico poco alentador del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 1 Hs

El mal tiempo se mantendrá durante gran parte de la semana en Tucumán, con lluvias, tormentas aisladas y mejoras recién hacia el inicio de la próxima semana.

Una semana marcada por la inestabilidad

El pronóstico extendido anticipa varios días consecutivos de lluvias y tormentas en Tucumán. Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones inestables se mantendrán al menos hasta el fin de semana.

Las temperaturas se moverán entre los 18° y 21° de mínima, con máximas que rondarán entre los 25° y 29°, en un contexto de alta humedad.

Día por día: cómo sigue el tiempo

Miércoles

Chaparrones durante la noche

Jueves

Madrugada con lluvias

Mañana mayormente nublada

Tormentas aisladas por la tarde y noche

Viernes

Tormentas aisladas en la madrugada

Mejora hacia la tarde, con cielo mayormente nublado

Sábado

Chaparrones durante la mañana

Tormentas aisladas hacia la tarde y noche

Domingo

Persisten tormentas aisladas en la madrugada

Mejora parcial hacia la tarde

¿Cuándo mejora el tiempo?

El alivio comenzaría recién entre el lunes y martes, cuando se esperan jornadas mayormente nubladas, con menor probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el martes por la noche podrían volver los chaparrones, lo que indica que la estabilidad aún no será definitiva.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo empiezan las tormentas y qué zonas están afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo empiezan las tormentas y qué zonas están afectadas

El SMN emitió una alerta amarilla para Tucumán: se esperan ráfagas de hasta 90 km/h y tormentas intensas

El SMN emitió una alerta amarilla para Tucumán: se esperan ráfagas de hasta 90 km/h y tormentas intensas

Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

Alerta climática sacude al país: son 21 las provincias afectadas por tormentas, lluvias y vientos nivel naranja y amarillo

Alerta climática sacude al país: son 21 las provincias afectadas por tormentas, lluvias y vientos nivel naranja y amarillo

Lo más popular
Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias
1

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse
2

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
3

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei
4

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste
5

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
6

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Más Noticias
Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

Jubilaciones en abril: ¿cuánto cobrarán las categorías mínimas con el nuevo aumento y el bono?

Jubilaciones en abril: ¿cuánto cobrarán las categorías mínimas con el nuevo aumento y el bono?

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Cómo preparar huevos rellenos ideales para antes o después de entrenar

Cómo preparar huevos rellenos ideales para antes o después de entrenar

Medio siglo del colegio San Patricio: pionero en la doble jornada en la educación tucumana

Medio siglo del colegio San Patricio: pionero en la doble jornada en la educación tucumana

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

Comentarios